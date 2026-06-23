A Tisza Párt a magyarok valódi problémáinak kezelésére fordítja politikai tőkéjét

A választás óta a Tisza Párt támogatottsága meghaladta a 70 százalékot, és ezt a politikai tőkét a magyarok valódi problémáinak, az egészségügy, az oktatás és a gazdaság helyzetének kezelésére kívánják felhasználni - jelentette ki Hajdu Márton, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke hétfőn Strasbourgban, ahol az Európa Tanács parlamenti közgyűlése (PACE) az április 12-i magyarországi választások megfigyelésével kapcsolatos jelentést vitatta meg.

A hétfőn a közgyűlés alelnökévé választott Hajdu felszólalásában hangsúlyozta: a legutóbbi voksolás nem volt hétköznapi választás, a magyarok valódi választási lehetőséget kaptak a demokrácia és az autokrácia, valamint Európa és a Kelet között. Ennek megfelelően rendkívül magas volt a részvétel, a választás pedig rendben zajlott. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kampány nem egyenlő feltételek mellett zajlott, "kemény és mélységesen egyenlőtlen" küzdelem volt. Mint mondta, Orbán Viktor az állam minden eszközét, "és még annál is többet" felhasznált annak érdekében, hogy megakadályozza a változást, és ebben nem korlátozta sem a köztársasági elnök, sem az Alkotmánybíróság, sem más, a demokrácia védelmére hivatott intézmény.

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A politikus szerint nem tudták felvenni a versenyt a kormánypártok médiabeli fölényével, az állami erőforrásokkal és az intézményi előnyökkel, ezért kitartással és kiterjedt terepmunkával válaszoltak. Emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter mintegy 700 településre látogatott el, némelyikbe többször is, a kampány utolsó heteiben pedig naponta hét-nyolc nagygyűlést tartott. Hozzátette: országszerte a párt jelöltjei és önkéntesei házról házra járva beszélgettek az emberekkel. Úgy értékelte, ez az erőfeszítés legyőzött egy olyan politikai rendszert, amelyet arra terveztek, hogy lehetetlenné tegye a változást. Szavai szerint a magyarok nem csupán leváltották a kormányt, hanem visszaszerezték demokratikus választási jogukat is. Kiemelte, hogy 141 Tisza-párti országgyűlési képviselő jutott be a parlamentbe, több mint egyharmaduk nő, továbbá öt roma képviselő is mandátumot szerzett, ami rekordnak számít Magyarországon.

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Hajdu felhívta a figyelmet: a magyarok igazságot követelnek, és garanciákat is arra, hogy az elmúlt 16 év visszásságai ne ismétlődhessenek meg. Hangsúlyozta, hogy a felelősségre vonásnak független ügyészeken, bíróságokon és intézményeken keresztül, a tisztességes eljárás szabályainak betartásával kell megvalósulnia. Ehhez "valóban független" emberekre van szükség az intézmények élén, nem pedig "Orbán bábjaira", akik nem korlátozták a volt kormányfő hatalmát. Hajdu Márton a jogállamiságot a gazdasági megújulás szempontjából is alapvető fontosságúnak nevezte. Kiszámítható szabályokra, tiszta közbeszerzésekre és független intézményekre lesz szükség a beruházások, a jólét és a közpénzek felelős felhasználása érdekében. Megjegyezte, hogy az új vezetés örökölte az Európa Tanács monitoringeljárását, az EU 7. cikk szerinti eljárását, valamint több bírósági ügyet is. Hangsúlyozta, hogy ezeket a problémákat nem ők okozták, de felelősséget vállalnak azért, hogy a lehető leghamarabb megoldják őket.

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Kijelentette: rendet tesznek a saját házuk táján, igazságot szolgáltatnak, és lerakják egy új Magyarország alapjait, amely a jogállamiságra, a demokráciára és az emberi jogokra épül. Hozzátette: valódi társadalmi konzultációkat kívánnak folytatni, és már a jelenlegi alkotmánymódosítási javaslat is nyilvános egyeztetés alatt áll. Az MTI-nek adott nyilatkozatában a politikus kiemelte: Országgyűlés megkezdte, illetve folytatja annak a "politikai maffiának" a felszámolását, amely évtizedeken át fogva tartotta az országot, a Tisza Párt képviselői Strasbourgban is azon dolgoznak, hogy Magyarország visszaszerezze a helyét és a súlyát Európában. Hozzátette: ugyanezt a munkát végzik Brüsszelben és minden más nemzetközi fórumon is.

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Mint mondta, a PACE jelenlegi ülésszakán mindenki arra kíváncsi, mi történik Magyarországon. Szavai szerint április 12-e óta a magyarországi események Európa egyik legizgalmasabb politikai történetévé váltak, mivel egy békés, demokratikus rendszerváltozás zajlik, amelyre az egész kontinens figyel. Hajdu úgy fogalmazott: ezt a ritka történelmi pillanatot arra kell felhasználni, hogy Magyarország kapcsolatokat építsen és szövetségeseket szerezzen, ezáltal még hatékonyabban képviselhesse a magyar emberek érdekeit európai szinten. A magyar választásokról szóló jelentéshez kapcsolódó felszólalásokra utalva elmondta, hogy számos hozzászóló korábban szinte elképzelhetetlennek tartott változásként beszélt a magyarországi fejleményekről. Többen arra is kitértek, hogy Orbán Viktor és a Fidesz egy maffiaszerű, leválthatatlannak szánt rendszert próbált kiépíteni, amelyet a Tisza végül legyőzött.

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