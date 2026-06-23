Gól nélküli teadélután Bostonban: Anglia-Ghána 0-0

A bemutatkozása alkalmával attraktív, lendületes futballal előrukkoló angolok az első perctől nyomasztó mezőnyfölényben futballoztak, de ezúttal a támadásaikból hiányzott a kreativitás, így semmiféle veszélyt nem jelentettek a ghánai kapura. Az első ivószünetig a háromoroszlános gárda hiába birtokolta 85 százalékban a labdát, a kaput egyszer sem találta el, míg az afrikai rivális erejét teljesen felemésztette a védekezés, a félpályát sem tudta átlépni a labdával. A háromperces szünet és az edzői instrukciók sem változtattak a játék menetén, a szigetországiak rendkívül statikusan játszottak, hiányoztak a ritmusváltások. Ghána először az első félidő végén tudott huzamosabb időt az ellenfél térfelén tölteni, de egyetlen gólszerzési kísérlete sem volt az első 45 percben, az angoloknak pedig hiába akadt hat - ebből négyet a védők blokkoltak -, a ghánai kapusnak nem kellett védenie a pihenőig.

A folytatásra annyiban változott a játék képe, hogy valamelyest többet birtokolta a labdát az afrikai csapat, amely alkalmanként az angol kapuig is eljutott. Ez viszont több területet adott az angol játékosoknak is, akik így egy-egy alkalommal gyorsan tudták rávezetni a labdát a ghánai védelemre. Az első védenivalója a ghánai hálóőrnek volt, de Spence lövése nem okozott gondot. A találkozó eseménytelenségéről mindent elmond, hogy az első bravúrt öt perccel a rendes játékidő vége előtt Asare mutatta be a csereként beállt Saka lövésénél, nem sokkal később O'Reilly közeli fejese a keresztlécen csattant, a kipattanót pedig óriási ziccerben Kane fölé bombázta. Anglia a hatperces hosszabbításban járt a legközelebb a gólhoz, ugyanis Guehi szöglet utáni fejesét a gólvonalról fejelte ki egy ghánai védő, így viszont maradt a pontosztozkodás.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ - CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ, L-CSOPORT

ANGLIA–GHÁNA 0–0

Boston, Boston Stadion, 63 983 néző. Vezette: Said Martínez (hondurasi)

HIRDETÉS

ANGLIA: Pickford – James, Konsa, Guéhi, Spence (O'Reilly, 66.) – Anderson (Eze, 74.), Rice – Madueke (Rashford, 83.), Bellingham (Rogers, 73.), Gordon (Saka, 66.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel GHÁNA: Asare – Senaya (Peprah, 87.), Adjetey, Opoku, Mensah – Yirenkyi, Partey, Sibo – Semenyo, J. Ayew (Adu, 67., Baba, 90+5.), I. Williams (Fatawu, 66.). Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz

Később: június 24., szerda: Panama-Horvátország, Toronto 1.00