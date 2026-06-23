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Lavrov: Moszkva segítséget nyújt Minszknek külső agresszió esetén

„Készek vagyunk a szerződésben előírt összes intézkedést megtenni”

Oroszország-Ukrajna
  • 2026.06.23. - 14:43
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
Szergej Lavrov orosz külügyminiszterAFP/Pool/Ramil Sitdikov
MH/MTI
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Oroszország segítséget fog nyújtani Fehéroroszországnak külső agresszió esetén – jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter kedden, a moszkvai Diplomáciai Akadémián megrendezett 12. nagyköveti kerekasztal-megbeszélésen.

„Készek vagyunk a szerződésben előírt összes intézkedést megtenni szövetségesünk biztonságának, és természetesen a(z orosz-fehérorosz) Szövetségi Állam biztonságának biztosítása érdekében” – mondta.

Lavrov arra reagált, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken bejelentette: egy hetet ad arra, hogy Fehéroroszországban eltávolítsák az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, különben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni.

A tárcavezető Zelenszkij azon követelését, hogy „teremtsenek rendet” Fehéroroszországban, arcátlannak nevezte, hozzátéve, hogy Minszket megpróbálják közvetlenül próbálják belehúzni a konfliktusba, kiterjesztve a harci cselekmények földrajzi határait.

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