Ukrán drónok törték át Moszkva légvédelmét + VIDEÓ

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A légvédelem több rétege ellenére az ukrán drónok állítólag egészen Moszkváig hatoltak. Célpontjuk egy finomító volt.

Saját nyilatkozatai szerint Ukrajna a háború kezdete óta az egyik legsúlyosabb dróntámadást hajtotta végre Moszkva ellen. Ahogy a Business Insider is beszámolt róla, az ukrán drónok állítólag több orosz légvédelmi vonalat is áttörtek, és megtámadták a moszkvai olajfinomítót.

Az ukrán hadsereg szerint a moszkvai olajfinomító volt a támadás célpontja. A létesítményt kulcsfontosságúnak tekintik az orosz olajfeldolgozás szempontjából.

Zelenszkij további válaszokat jelent be

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságíróknak elmondta, hogy a bevetett drónok három védelmi réteget is leküzdöttek. „A moszkvai légvédelmi rendszerek három rétege ellenére továbbra is el fogjuk érni őket” – mondta Zelenszkij.

Ugyanakkor további válaszokat jelentett be az orosz támadásokra. Amennyiben Vlagyimir Putyin orosz elnök folytatja a háborút, Ukrajna reagálni fog. „Nem fogunk tétlenül ülni – válaszolni fogunk. A válasznak erősnek és igazságosnak kell lennie” – mondta Zelenszkij. A Reuters szerint azt is kijelentette: „Nem akarjuk, hogy Ukrajna az ellenség miatt égjen. De ha Ukrajna ég, Moszkva is égni fog.”

Robbanásokról és károkról szóló jelentések

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A közösségi médiában keringő videók több robbanást és füstöt mutatnak Moszkva felett. Állítólag a felvételek egy olajtartály találatát is dokumentálják. A szöveg nem utal a képek független megerősítésére.

A Kyiv Independent szerint Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester kijelentette, hogy az orosz légvédelem több mint 190 ukrán drónt fogott el a nap folyamán. A jelentés azt is kimondta, hogy néhány drón ennek ellenére elérte a finomítót. „Intézkedéseket tesznek a károk enyhítésére” – mondta Szobjanyin.