Ópium a túlélésért

Egy vizsgálat szerint a nyugat-iráni Zagrosz-hegység egyes falvaiban az ópium, vagyis a mák termesztése a rejtett, szétszórt gyakorlatból a vidéki önellátó gazdaság szerves részévé fejlődött.

A Zagrosz zord lejtőin, sziklás földterületek és kivágott tölgyfák között az ópiummák már nem pusztán illegális növény. A falvakat sújtó gazdasági patthelyzet jelévé vált, ahol a búza, a csicseriborsó és a lencse már nem fedezi a mezőgazdaság és a mindennapi élet költségeit. Néhány kilométerre az úttól, mélyen a Zagrosz-hegységben, egy kis földdarab emelkedik ki a kivágott tölgyek közül. Nehéz megközelíteni, és alig látszik a faluból. Tulajdonosa inkább távolról figyeli. Az Iran Internationalnek azt nyilatkozta, hogy ha a hatóságok megtalálják a telket, nehéz lesz bizonyítaniuk, hogy ki a föld tulajdonosa.

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A Zagrosz-völgyben csendben nőnek az ópiummákok, melyeket a régió egyes falvaiban mostanában a korábbinál is gyakrabban látni. Itt a máktók szúrásának szezonja a Zagrosz-hegységben. Mielőtt a nap keményen átsütne a síkságon, a gazdák levágják a mákhagymákat. Órákkal később fehér nedv szivárog a sebekből, egy anyag, amely megszáradás után ópiummá alakul.

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A gazdák szerint a mákot általában két évszakban ültetik a régióban. Egyes földeken az ősz első hónapjában, szeptember és október környékén, máshol pedig a tél második hónapjában, január és február környékén művelik meg a növényeket. A betakarítás tavasz közepétől későig, nagyjából áprilistól május végéig tart. Az Iran International vizsgálatai azt mutatják, hogy a máktermesztés a Zagroszban több mint 10 éve terjed. A legtöbb máktermesztő inkább hegyoldalakon és nehezen elérhető területeken termeszti a növényt, ahol kisebb a lebukás kockázata.

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Egy gazda azt mondta, hogy a mák alkalmazkodik a régió éghajlatához, és még esővel öntözött és sziklás talajon is termeszthető. „Nehéz a hegy szívében ültetni, de nincs más választásunk” – mondta. „A mák az egyetlen reményünk.” Évekig a búza, a csicseriborsó és a lencse alkotta a Zagrosz falusi gazdaságának gerincét. A gazdák azonban azt mondják az Iran Internationalnek, hogy az emelkedő termelési költségek, az egymást követő aszályok, a csökkenő földtermékenység és a kormányzati kifizetések késedelme megváltoztatta a mezőgazdasági egyenletet.

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„A búza már nem fedezi a föld árát” – mondta az egyik gazda. „A költségek annyira megnőttek, hogy végül semmi sem marad nekünk – feltéve, hogy a kormány időben kifizeti a búzát.” A máktermő régiókban végzett tudományos kutatások és nemzetközi tanulmányok megerősítik, hogy a szárazság, a csökkenő mezőgazdasági jövedelem és az alternatív gazdasági lehetőségek hiánya a máktermesztés felé terelő fő tényezők közé tartozik. Az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja azt is hangsúlyozta, hogy a máktermesztés elleni küzdelem nehéz lesz fenntartható gazdasági alternatívák létrehozása nélkül.

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Az ópiumpiac értéke az elmúlt években emelkedett. Egyes iráni médiaorgánumok áprilisban arról számoltak be, hogy az ópium grammjának kiskereskedelmi ára körülbelül 250 000 toman, azaz nagyjából 1,6 dollár. Az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának adatai szerint az Iránhoz hasonló éghajlaton fekvő mákföldeken jellemzően hektáronként 20-30 kilogramm tiszta ópium termelődik. Egyes régiókban ez a szám meghaladja az 50 kilogrammot. A mákból és a búzából – Nyugat-Irán egyik fő mezőgazdasági termékéből – származó jövedelem összehasonlítása segít megmagyarázni, hogy egyes gazdák miért fordultak a növény termesztéséhez.

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Mivel a búza ára kilogrammonként körülbelül 49 500 toman, az átlagos termés pedig hektáronként 3,5 tonna, az 1 hektárról származó búza értéke körülbelül 173 millió tomanra (közel 1081 dollárra) tehető. Ezzel szemben egy hektárnyi máktermés, amely 20-30 kilogramm ópiumot termel, a bejelentett kiskereskedelmi árak alapján becslések szerint 5-7,5 milliárd tomant, azaz nagyjából 31 000 és 47 000 dollár közötti hozamot eredményezhet. A nagyobb hozamú területeken, ahol a termelés meghaladhatja a hektáronkénti 50 kilogrammot, az érték mintegy 12,5 milliárd tománra, azaz nagyjából 78 000 dollárra is emelkedhet. Ez azt jelenti, hogy az ópium becsült értéke 1 hektáronként körülbelül 29-72-szer magasabb lehet, mint az ugyanazon a területen termesztett búzáé.

A máktermesztés terjedésének jelei még egyes tisztviselők megjegyzéseiben is felfedezhetők. Mohammad Jamalian, az iráni parlament Egészségügyi és Orvosi Bizottságának tagja szerint az iráni máktermő terület elérte a mintegy 32 000 hektárt – ez a szám szerinte több mint háromszorosa az előző éveknek. A teljes művelt terület pontos becslése nehéz, mivel sok mákföld távoli vidékeken és a nyilvánosság elől elzárt helyeken található.

Az utóbbi években megjelent jelentések áttekintése azonban azt mutatja, hogy Zagrosz tartományok nevei gyakrabban jelennek meg a mákföldek felfedezéséről és pusztulásáról szóló hírekben, mint más régiók. Ezek olyan tartományok, amelyek egyszerre küzdenek aszállyal, munkanélküliséggel és megélhetési válsággal. A mák története nem ér véget a Zagrosz földjein. Több száz kilométerrel arrébb, Afganisztánban a tálibok hatalomra való visszatérését követően példátlan visszaesés történt a máktermesztésben, ami megváltoztatta a piac dinamikáját az egész régióban. Az iráni kábítószer-ellenőrzési központ közölte, hogy az afganisztáni máktermesztés meredek visszaesése az ópium behozatalának és lefoglalásának észrevehető visszaeséséhez vezetett Iránban, sőt, problémákat okozott egyes gyógyszerek alapanyagellátásában is.

A közelmúltbeli háború tovább súlyosbította ezeket a nyomásokat és súlyosbította Irán gyógyszerellátási válságát, az egészségügyi tisztviselők közel 1000-féle gyógyszer hiányáról számoltak be országszerte. Eközben Irán továbbra is a világ egyik legnagyobb ópiumfogyasztó piaca. Az Egészségügyi Minisztérium tisztviselői szerint a rejtett drogfogyasztók száma mellett Iránban mintegy 3 millió embert tartanak hivatalosan függőként nyilván, és az ópium továbbra is a fő kábítószerük.