Nézeteltérések az USA és Irán között

Donald Trump amerikai elnök kedden kijelentette, hogy Irán beleegyezett a „végtelen időre” tartó nukleáris ellenőrzésekbe, míg Teherán azt állította, hogy a tárgyalások során nem tett ilyen engedményt, ami kétségeket vet fel a törékeny békemegállapodás életképességével kapcsolatban.

A két ország, amelyek hétfőn zárták le Svájcban a tárgyalások első fordulóját, ellentmondásos beszámolókat nyújtottak be az Iránnak nyújtott pénzügyi ösztönzőkről, a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésről és Izrael párhuzamos libanoni háborújáról – ezek mind a múlt héten aláírt, a háború lezárását célzó keretmegállapodás főbb aspektusai. Trump ennek ellenére azt nyilatkozta, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások simán haladnak. „Elég jól kijövünk egymással” – mondta egy pennsylvaniai gyűlésen. Az Egyesült Államok enyhítette az iráni labdarúgó-világbajnokságon részt vevő csapat utazási korlátozásait, lehetővé téve számukra, hogy a következő mérkőzés előtt két nappal utazzanak Tijuanából, Mexikóból Seattle-be a korábbi egy helyett.

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A háború iránti belföldi támogatottság csökkenésének jeleként Trump népszerűsége gyengült, miközben a republikánusok által ellenőrzött Szenátus dacolt az elnökkel, és a háború leállítására szavazott, ami egy nagyrészt szimbolikus lépés volt, és rávilágított a pártján belüli törésvonalakra. Egy közvélemény-kutatás szerint az amerikaiak 35%-a gondolja úgy, hogy az Egyesült Államok most gyengébb helyzetben van Iránnal szemben, mint a háború előtt, míg 23%-uk úgy véli, hogy erősebb helyzetben van. A Szenátus 50-48 arányban jóváhagyta a Képviselőház által ebben a hónapban elfogadott határozatot, ami tükrözi a Trump republikánusai körében is növekvő aggodalmat a február 28-án kezdődött népszerűtlen konfliktus miatt.

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Ez volt az első alkalom, hogy a Kongresszus mindkét kamarája elfogadott egy olyan határozatot, amely utasította az elnököt az amerikai fegyveres erők kivonására az ellenségeskedésből a Háborús Hatalmi Törvény (War Powers Act) alapján, bár nem volt azonnal világos, hogy a szavazatok hogyan befolyásolhatják a konfliktust. Bár a tartós béke kilátásai korántsem biztosak, a Washington és Teherán közötti kezdeti megállapodás lehetővé tette a forgalom újbóli áramlását a szoroson keresztül, amely jellemzően a globális energiaellátás egyötödét bonyolítja le. Trump szerdán azt nyilatkozta, hogy utasította az Igazságügyi Minisztériumot, vizsgálja ki az olajtársaságokat, amiért azok nem csökkentették a kutak árait a csökkenő nyersolajárakkal összhangban.

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„A benzináraknak sokkal gyorsabban kellene csökkenniük, mint amit látok!” – írta a közösségi médiában. Az olajárak szerdán több mint 1%-ot estek, folytatva a heti veszteségeket, és a háború kezdete, február 28. óta mért legalacsonyabb ár közelében kereskednek. Az ENSZ hajózási ügynöksége közölte, hogy 11 000 tengerész evakuálásán dolgozik, akik akkor rekedtek a partraszálló vízi úton, amikor Irán lezárta a stratégiai vízi utat.

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A megállapodás értelmében Irán 60 napig szabadon engedheti a forgalmat, bár azt mondta, hogy ezt követően útdíjakat vagy egyéb díjakat vethet ki a szállításra. Egy keddi közös nyilatkozatban Irán és Omán, amely a szoros másik oldalát ellenőrzi, hangsúlyozták „szuverén jogaikat” a vízi úton, hozzátéve, hogy együttműködnek a forgalom és a kapcsolódó költségek kezelésében. Omán közölte, hogy egyeztetett a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel egy ideiglenes folyosó biztosításáról a Hormuzi-szoroson áthaladni kívánó hajók számára.

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Marco Rubio amerikai külügyminiszter, aki a békemegállapodással nyugtalanított öbölmenti szövetségeseket látogatta meg, kijelentette, hogy Irán a végleges megállapodás részeként nem szedhet vámot a szorosban. A megállapodás a háború azonnali befejezését szorgalmazza, beleértve Libanont is, az Egyesült Államok Teheránnal szembeni szankcióinak feloldását és az iráni külföldön tartott vagyon befagyasztásának feloldását. Emellett egy 300 milliárd dolláros befektetési alapot is felvázol az Iszlám Köztársaság újjáépítésére. Maga a keretrendszer nem szab korlátozásokat Irán nukleáris programjára vonatkozóan, ezt a kérdést 60 napos tárgyalások során kell megoldani.

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Trump azt állította, hogy Irán beleegyezett, hogy nemzetközi ellenőrök számára határozatlan idejű hozzáférést biztosít sérült nukleáris létesítményeihez. „Irán teljes mértékben és maradéktalanul beleegyezett a legmagasabb szintű nukleáris ellenőrzésekbe a hosszú jövőbe (Végtelen!!!)” – írta Trump a közösségi médiában. Irán tagadta, hogy a tárgyalásokon megvitatták volna nukleáris programját, és azt állította, hogy nem egyezett bele abba, hogy meghívja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ellenőreit az országba.

A két fél nem értett egyet annak a rendelkezésnek a részleteivel kapcsolatban sem, amely hozzáférést biztosítana Iránnak a külföldi számlákon befagyasztott pénzeszközökhöz. Trump azt nyilatkozta, hogy a felszabadított vagyont élelmiszer és orvosi felszerelések vásárlására fogják felhasználni az Egyesült Államoktól, míg Irán ENSZ-nagykövete, Ali Bahreini azt mondta, hogy Irán dönt majd arról, hogyan költi el ezt a pénzt. Washington már beleegyezett, hogy 60 napra feloldja az Iránnal szembeni szankciókat, lehetővé téve Teherán számára, hogy olajat és kapcsolódó termékeket értékesítsen, és fizetést kapjon értük.