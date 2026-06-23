Többen meghaltak Montréal zsidó negyedében egy lövöldözés során

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A tájékoztatás szerint egy járókelő, egy rendőr és az elkövető vesztették életüket. Egy rendőrnő megsebesült.

A hatóságok szerint a bevetés még zajlik, az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nincsenek értesülések.

„Mély sajnálattal erősítjük meg egy rendőrünk halálát” – írta a rendőrség az X-en. A hatóságok korábban egy „fegyveres és veszélyes gyanúsítottra” figyelmeztették az embereket és felszólították őket, hogy kerüljék el a Côte-des-Neige negyedet.