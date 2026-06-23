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Többen meghaltak Montréal zsidó negyedében egy lövöldözés során

Egy rendőr is életét vesztette a tűzharcban

Külföld
  • 2026.06.23. - 16:43
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A montreali rendőrség a helyszínenAnadolu via AFP/Amru Salahuddien
MH/MTI
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Hárman életüket vesztették hétfőn Montréal zsidó negyedében egy lövöldözésben – közölte a kanadai rendőrség.

A tájékoztatás szerint egy járókelő, egy rendőr és az elkövető vesztették életüket. Egy rendőrnő megsebesült.

A hatóságok szerint a bevetés még zajlik, az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nincsenek értesülések.

„Mély sajnálattal erősítjük meg egy rendőrünk halálát” – írta a rendőrség az X-en. A hatóságok korábban egy „fegyveres és veszélyes gyanúsítottra” figyelmeztették az embereket és felszólították őket, hogy kerüljék el a Côte-des-Neige negyedet.

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„Jelenleg még nem ismert az indíték” – közölte Ian Lafreniere, Québec belbiztonsági minisztere a Radio Canadának nyilatkozva.

A Zaka zsidó mentőszolgálat közölte, hogy az incidens a 18. században alakult haszid Lubavicsi Chabad mozgalom egyik központjának közelében történt, és nem zárta ki egy merénylet lehetőségét sem. A kanadai rendőrség azonban nem erősítette meg ezt eddig.

Montréal nyugati részén található lakónegyedben, ahol számos zsidó üzlet és étterem található, jelentős rendőri erők vonultak fel.

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A közösségi médiában megjelent felvételeken a katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható.

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