Ismét a liberálisokat erősítené Ludovic Orban

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Vasárnap zajlott a román liberáis párt, a PNL pártkongresszusa, Ludovic Orban pedig előtte bejelentette, visszatérne hozzájuk, és a rendezvényt követően találkozna az általa alapított formáció, a Forța Dreptei vezetőivel, hogy megvitassák a PNL-vel való egyesülési megállapodás részleteit. Orban 2021 végén lépett ki a PNL-ből és alapította meg saját „társaságát" - írja a kolozsvári Főtér.

Mint olvasható, a politikust meghívták a PNL-kongresszusra. Orban az ott elhangzott beszédében megemlítette, „főbejáraton keresztül” térne vissza hozzájuk, és csapatával hozzájárulna ahhoz, amit Bolojanék elindítottak, de bocsánatot is kért az elmúlt években megfogalmazott kritikáiért, rámutatva, hogy azokat nem rosszindulatból mondta, hanem fel szerette volna hívni a figyelmet a hibákra.