Franciaországban 43,8 Celsius fokot mértek

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Franciaországban szerdán megdőlt az előző napi melegrekord, ezzel minden idők legmelegebb napja volt az országban a meteorológiai szolgálat, a Météo-France szerint, amely a példátlan és nehezen elviselhető hőhullám folytatódását jelzi előre. Az országos hőmérsékleti mutató, amely a harminc referenciaállomáson mért hőmérsékletek átlaga, szerdán 30 Celsius fokra emelkedett a keddi 29,9 után. Még soha nem volt ilyen meleg az országban, amióta 1947 óta rögzítik a hőmérsékleti adatokat.

A meteorológiai intézet szerint bár a hőhullám szerdán elérte csúcspontját, csütörtökön még mindig fullasztó meleg várható. A Météo-France szerda délután újabb 14 megyére terjesztette ki a legmagasabb szintű hőségriasztást, így a 96 megyéből jelenleg 72-ben van érvényben vörös riasztás, ami a lakosság háromnegyedét érinti, csütörtök este 10 óráig, amikor is az Atlanti-óceán partján tíz megyében csökkenhet a riasztási fokozat, viharok érkezésével.

A Nyugatról érkező hűvösebb levegő azonban nehezen éri majd el az egész országot, és a kánikulai körülmények jellemzően a hétvégén is fennmaradnak, a maximumhőmérsékletek 40 és 42 Celsius fok között alakulnak a következő napokban is. Az ország keleti felén a hétvége után is folytatódik az intenzív hőség a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint.

Szerdán tömegesen dőltek meg az idei melegrekordok, és több tucat településen az abszolút rekordok is. A legmagasabb értékeket a délnyugati Bordeaux közelében, Palluau és Pissos településeken mérték, 43,8 Celsius fokot, míg a nyugati Nantes-ban és La Rochelle-ben 42,2 Celsius fok, Párizsban pedig 40,3 Celsius fok volt délután. Ez a negyedik alkalom az elmúlt 150 évben, és idén az első, hogy a francia fővárosban a hőmérő higanyszála 40 Celsius fok fölé emelkedett.