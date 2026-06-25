Franciaországban 43,8 Celsius fokot mértek

Franciaországban szerdán megdőlt az előző napi melegrekord, ezzel minden idők legmelegebb napja volt az országban a meteorológiai szolgálat, a Météo-France szerint, amely a példátlan és nehezen elviselhető hőhullám folytatódását jelzi előre. Az országos hőmérsékleti mutató, amely a harminc referenciaállomáson mért hőmérsékletek átlaga, szerdán 30 Celsius fokra emelkedett a keddi 29,9 után. Még soha nem volt ilyen meleg az országban, amióta 1947 óta rögzítik a hőmérsékleti adatokat.
A meteorológiai intézet szerint bár a hőhullám szerdán elérte csúcspontját, csütörtökön még mindig fullasztó meleg várható. A Météo-France szerda délután újabb 14 megyére terjesztette ki a legmagasabb szintű hőségriasztást, így a 96 megyéből jelenleg 72-ben van érvényben vörös riasztás, ami a lakosság háromnegyedét érinti, csütörtök este 10 óráig, amikor is az Atlanti-óceán partján tíz megyében csökkenhet a riasztási fokozat, viharok érkezésével.
A Nyugatról érkező hűvösebb levegő azonban nehezen éri majd el az egész országot, és a kánikulai körülmények jellemzően a hétvégén is fennmaradnak, a maximumhőmérsékletek 40 és 42 Celsius fok között alakulnak a következő napokban is. Az ország keleti felén a hétvége után is folytatódik az intenzív hőség a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint.
Szerdán tömegesen dőltek meg az idei melegrekordok, és több tucat településen az abszolút rekordok is. A legmagasabb értékeket a délnyugati Bordeaux közelében, Palluau és Pissos településeken mérték, 43,8 Celsius fokot, míg a nyugati Nantes-ban és La Rochelle-ben 42,2 Celsius fok, Párizsban pedig 40,3 Celsius fok volt délután. Ez a negyedik alkalom az elmúlt 150 évben, és idén az első, hogy a francia fővárosban a hőmérő higanyszála 40 Celsius fok fölé emelkedett.
A perzselő hőség azonban éjjel sem szűnik meg, ami megakadályozza a szervezet regenerálódását. A Météo-France szerint csütörtökre virradóra várhatóan országszerte a valaha mért legmelegebb éjszaka lesz, Párizsban például nem süllyed 27 Celsius fok alá a hőmérséklet. A korábbi minimumrekordot 2003-ban mérték a francia fővárosban, 25,5 Celsius fokkal.
A rendkívüli hőségben az ország infrastruktúrája nehezen bírja a próbatételt: a breton Quimper közelében egy transzformátor meghibásodása miatt mintegy 120 ezer háztartás maradt áram nélkül kedden, s szerda este 15 ezer lakásban még mindig nem sikerült helyreállítani a szolgáltatást.