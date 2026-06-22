A franciák betiltották az utcai alkoholfogyasztást a hőség miatt

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Párizs betiltotta az alkoholfogyasztást nyilvános helyeken és az utcán a rendkívüli hőség miatt.

Az intézkedés az országos „Fête de la Musique” fesztivál és a jelenlegi vörös riasztás közepette történt. Párizsban a rendőrségi prefektúra vasárnap reggeltől betiltotta az alkoholfogyasztást nyilvános helyeken és az utcán – írja a Valeurs Actuelles.

A hatóságok attól tartanak, hogy a 38 Celsius-fokot elérő hőmérséklet túlzottan megterheli a sürgősségi szolgálatokat. A vendéglősök szakszervezete megkésettnek nevezte a döntést, mivel az ünnepi alkoholkészleteket már előkészítették, és a teraszokon továbbra is engedélyezett az alkoholfogyasztás.

A francia meteorológiai szolgálat június 22-re vörös riasztást adott ki 49 megyében. A perzselő időjárás körülbelül 35 millió embert érint.