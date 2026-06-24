A hőség miatt a párizsi Disneyland bezárt

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A szokatlan hőhullám miatt, amely Franciaország nagy részét sújtja, a Disneyland Paris ideiglenesen bezárt számos szabadtéri látványosságát.

Ez a döntés elsősorban azokat a látványosságokat érinti, ahol a látogatók hosszabb időt töltenek közvetlen napfényben, vagy sorban állnak a szabadban - írja a Le Figaro.

Továbbá döntés született a szabadtéri előadások, köztük az éjszakai előadások menetrendjének módosításáról, hogy csökkentsék a színészek és a nézők szabadban töltött idejét. A tűzijátékokat is lemondták a bozóttüzek veszélye miatt.