Nagy erdőtűz pusztít Athén és Szaloniki között

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Nagy erdő- és bozóttűz miatt nagy erőkkel vonult ki a görög tűzoltóság hétfőn Athén és Szaloniki között, az erős füstképződés miatt részben le kellett zárni a két város közötti országutat – közölte a Kathimerini című helyi lap.

A hatóságok tájékoztatása szerint a tűzoltóság 118 tagja, 27 járműve, 11 repülőgépe és 3 helikoptere van bevetésen.

A tűz a déli órák óta tombol az Athéntól mintegy 130 kilométerre északkeletre található Akrefnio település térségében. Ez idén már a második nagyobb erdőtűz, legutóbb szombaton vonult ki a tűzoltóság Évia szigetén lángokat oltani.

A meteorológiai szolgálatok a sajtóban tett felhívásaikban figyelmeztettek az évszakra jellemző erős széllökésekre, és gondosságra intették az embereket tűzrakáskor. Mint mondták, a viharos szél futótüzet képes csinálni néhány szikrából.