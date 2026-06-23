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Nagy erdőtűz pusztít Athén és Szaloniki között

Részben le kellett zárni a két város közötti országutat

Krónika
  • 2026.06.23. - 06:24
tűz erdőtűz bozóttűz
A tűzoltók küzdenek a szelek nyomán erőre kapó lángokkal Új-Zéland több térségébenAFP/Saeed Khan
MH/MTI
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Nagy erdő- és bozóttűz miatt nagy erőkkel vonult ki a görög tűzoltóság hétfőn Athén és Szaloniki között, az erős füstképződés miatt részben le kellett zárni a két város közötti országutat – közölte a Kathimerini című helyi lap.

A hatóságok tájékoztatása szerint a tűzoltóság 118 tagja, 27 járműve, 11 repülőgépe és 3 helikoptere van bevetésen.

A tűz a déli órák óta tombol az Athéntól mintegy 130 kilométerre északkeletre található Akrefnio település térségében. Ez idén már a második nagyobb erdőtűz, legutóbb szombaton vonult ki a tűzoltóság Évia szigetén lángokat oltani.

A meteorológiai szolgálatok a sajtóban tett felhívásaikban figyelmeztettek az évszakra jellemző erős széllökésekre, és gondosságra intették az embereket tűzrakáskor. Mint mondták, a viharos szél futótüzet képes csinálni néhány szikrából.

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