Bőséges napsütés mellett záporok, zivatarok is kipattanhatnak

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Zápor, zivatar kevés helyen, kissé nagyobb eséllyel a nyugati és a keleti határszélen, valamint a középső megyékben alakulhat ki. Az északias szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek - olvasható a HungaroMet keddi napra kiadott előrejelzésében.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Késő estére többnyire 17 és 26 fok közé hűl le a levegő.

Fronthatás nincs, de a hőség folytatódik. Az orvosmeteorológus szerint nő a hőterhelés, legfőbb panaszként fejfájás, fáradtság, alvászavar jelentkezhet. Ügyeljünk a folyadék pótlására és a bőrvédelemre!