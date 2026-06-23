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Bőséges napsütés mellett záporok, zivatarok is kipattanhatnak

A gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés várható

Krónika
  • 2026.06.23. - 06:39
hőhullám forróság nyár hőség napsütés
Július 28-án, kedden már 30 fok feletti hőmérséklet is előfordulhat - képünk illusztrációAFP/Anadolu/Anadolu Agency/Robert Nemeti
MH
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Zápor, zivatar kevés helyen, kissé nagyobb eséllyel a nyugati és a keleti határszélen, valamint a középső megyékben alakulhat ki. Az északias szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek - olvasható a HungaroMet keddi napra kiadott előrejelzésében. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Késő estére többnyire 17 és 26 fok közé hűl le a levegő.

Fronthatás nincs, de a hőség folytatódik. Az orvosmeteorológus szerint nő a hőterhelés, legfőbb panaszként fejfájás, fáradtság, alvászavar jelentkezhet. Ügyeljünk a folyadék pótlására és a bőrvédelemre!

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