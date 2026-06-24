Rubio: Az Egyesült Államok nem fog átkelési díjat elfogadni a Hormuzi-szorosban

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"Nemzetközi hajózási útvonalról van szó" - húzta alá. "Egyetlen ország sem szedhet díjat, vagy vámot nemzetközi hajózási úton. Ez hatályos nemzetközi jog. Nem hinném, hogy e tekintetben bárkit is meg kellene győznünk. Úgy véle, a térség országai velünk egyetértenek" - mondta Rubio, aki csütörtökig tartó közel-keleti körútján az Egyesült Arab Emírségekbe, Kuvaitba és Bahreinbe is ellátogat.

Az amerikai külügyminisztérium szerint Rubio az említett országokkal egyebek között az Iránnal aláírt szándéknyilatkozatot, a Hormuzi-szoros akadálymentes áthajózhatóságára irányuló erőfeszítéseket, valamint a térségbéli béke és stabilitás kérdéseit kívánja megvitatni.

A tárcavezető újságíróknak adott nyilatkozatában kijelentette, hogy meg akarja nyugtatni az Egyesült Államok szövetségeseit a Perzsa-öböl térségében, ami a keretegyezményt illeti.

"Bizonyos pontok, amelyek nem szerepelnek a szándéknyilatkozatban, kétségtelenül szóba kerülnek majd" – mondta Rubio. Úgy fogalmazott, hogy a dokumentum alapos elolvasása egyértelművé teszi, hogy ha például a harcok teljes és végleges beszüntetéséről van szó az egész régióban, "ez nem lehetséges mindaddig, amíg Irán szövetségesei Irakból rakétákat és drónokat lőnek ki, és terrortámadásokat hajtanak végre, ahogyan azt a Hamász és a Hezbollah tette".