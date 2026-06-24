Omán ideiglenesen megnyitotta a Hormuzi-szoroson átívelő hajózási útvonalait

Omán bejelentette, hogy díjak kivetése nélkül nyitva tartja a Hormuzi-szorost a hajózás előtt, és két ideiglenes útvonalat jelölt ki a meglévő hajózási útvonaltól északra és délre, hogy megkönnyítse a régióból induló hajók biztonságos áthaladását.

Omán a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel együttműködve ideiglenes tengeri folyosókat hozott létre, hogy segítse a hajókat a térség biztonságos elhagyásában a fokozott biztonsági kockázatok közepette. A Hormuzi-szoros, amely a háború előtt létfontosságú útvonal volt a globális olaj- és cseppfolyósított földgázkészletek nagyjából egyötödének, súlyosan megbénult, mióta az Egyesült Államok és Izrael február 28-án háborút indított Irán ellen, korlátozva a kereskedelmi hajózást és megrengetve a globális energiapiacokat. Egy, a tengerészeknek szóló közleményben Omán közölte, hogy a stratégiai vízi úton lévő meglévő forgalomelválasztó rendszer jelenleg nem biztonságos, és hogy a szoroson áthaladó hajók ehelyett a meglévő hajózási útvonalaktól északra és délre található ideiglenes útvonalakat használhatják.

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Az ENSZ hajózási ügynöksége által 1968-ban elfogadott rendszer útvonalakat hozott létre az iráni és ománi vizeken keresztül a szorosban. Az öböl menti arab állam az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodásokra hivatkozva azt nyilatkozta, hogy az intézkedések tükrözik a szorossal kapcsolatos felelősségét, annak fontosságát a globális gazdaságban, valamint a nemzetközi jog és a hajózás szabadsága iránti elkötelezettségét. Omán kijelentette, hogy a hajózási biztonság továbbra is a legfontosabb prioritás, és hogy a fokozott ütközésveszély miatt a hajóforgalom fokozatos, ellenőrzött mozgatására van szükség.

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Az IMO által az ománi hatóságokkal együttműködve kidolgozott szakaszos terv szerint a hajókat csoportosítják, és egyenként értesítik őket az indulási időpontról és az útvonalról. A hajókat a továbbhaladási engedély megadása előtt egy kijelölt várakozási területre irányítják a nemzetközi vizeken. Az Omán kelet felé tartó útvonalát használó hajóknak fenn kell tartaniuk a kapcsolatot a parti hatóságokkal, és be kell tartaniuk az összes navigációs utasítást. Omán közölte, hogy a hajótulajdonosok és a kapitányok továbbra is felelősek a független kockázatértékelések elvégzéséért az utazások előtt. A hajókat arra utasították, hogy az áthaladás során tartsák aktív állapotban az automatikus azonosító rendszerüket, és jelentsenek minden navigációs veszélyt az Ománi Tengerészeti Biztonsági Központnak.

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