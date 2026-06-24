Omán ideiglenesen megnyitotta a Hormuzi-szoroson átívelő hajózási útvonalait

Omán bejelentette, hogy díjak kivetése nélkül nyitva tartja a Hormuzi-szorost a hajózás előtt, és két ideiglenes útvonalat jelölt ki a meglévő hajózási útvonaltól északra és délre, hogy megkönnyítse a régióból induló hajók biztonságos áthaladását.
Omán a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel együttműködve ideiglenes tengeri folyosókat hozott létre, hogy segítse a hajókat a térség biztonságos elhagyásában a fokozott biztonsági kockázatok közepette.
A Hormuzi-szoros, amely a háború előtt létfontosságú útvonal volt a globális olaj- és cseppfolyósított földgázkészletek nagyjából egyötödének, súlyosan megbénult, mióta az Egyesült Államok és Izrael február 28-án háborút indított Irán ellen, korlátozva a kereskedelmi hajózást és megrengetve a globális energiapiacokat.
Egy, a tengerészeknek szóló közleményben Omán közölte, hogy a stratégiai vízi úton lévő meglévő forgalomelválasztó rendszer jelenleg nem biztonságos, és hogy a szoroson áthaladó hajók ehelyett a meglévő hajózási útvonalaktól északra és délre található ideiglenes útvonalakat használhatják.
Az ENSZ hajózási ügynöksége által 1968-ban elfogadott rendszer útvonalakat hozott létre az iráni és ománi vizeken keresztül a szorosban.
Az öböl menti arab állam az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodásokra hivatkozva azt nyilatkozta, hogy az intézkedések tükrözik a szorossal kapcsolatos felelősségét, annak fontosságát a globális gazdaságban, valamint a nemzetközi jog és a hajózás szabadsága iránti elkötelezettségét.
Omán kijelentette, hogy a hajózási biztonság továbbra is a legfontosabb prioritás, és hogy a fokozott ütközésveszély miatt a hajóforgalom fokozatos, ellenőrzött mozgatására van szükség.
Az IMO által az ománi hatóságokkal együttműködve kidolgozott szakaszos terv szerint a hajókat csoportosítják, és egyenként értesítik őket az indulási időpontról és az útvonalról.
A hajókat a továbbhaladási engedély megadása előtt egy kijelölt várakozási területre irányítják a nemzetközi vizeken. Az Omán kelet felé tartó útvonalát használó hajóknak fenn kell tartaniuk a kapcsolatot a parti hatóságokkal, és be kell tartaniuk az összes navigációs utasítást.
Omán közölte, hogy a hajótulajdonosok és a kapitányok továbbra is felelősek a független kockázatértékelések elvégzéséért az utazások előtt. A hajókat arra utasították, hogy az áthaladás során tartsák aktív állapotban az automatikus azonosító rendszerüket, és jelentsenek minden navigációs veszélyt az Ománi Tengerészeti Biztonsági Központnak.
Omán közleménye szerint az Egyesült Államok és Irán között a közelmúltban lezajlott tárgyalások eredményeivel összhangban nem vetnek ki útdíjat a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra.
Irán és Omán kedden kezdte meg a tárgyalásokat a vízi utak navigációjának és tengeri szolgáltatásainak jövőbeli igazgatásáról. Míg az ideiglenes amerikai-iráni megállapodás lehetővé teszi a kereskedelmi hajók számára, hogy 60 napig díjmentesen áthaladjanak, a tárgyalások várhatóan a hosszabb távú megállapodásokat is érintik majd, beleértve a tengeri szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeket is ezen időszak lejárta után – írja a Reuters.