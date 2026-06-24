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Irán elnöke szerint a regionális államoknak maguknak kell gondoskodniuk a biztonságukról

„Senki biztonsága nem függhet mások bizonytalanságától”

Közel-Kelet
  • 2026.06.24. - 18:01
Mohammad-Bagher Ghalibaf iráni parlament elnöke
A tárgyalásokon Mohammad-Bagher Ghalibaf képviseli Irán érdekeitAFP/ICANA NEWS AGENCY
MH
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Mohammad Bagher Ghalibaf, az iráni parlament elnöke szerdán Bakuba utazva kijelentette, hogy a Közel-Kelet biztonságát a régió országainak kell biztosítaniuk, ahol muszlim többségű államok parlamentjeinek ülésén vett részt.

„A régió biztonságát maguknak a régió országainak kell garantálniuk” – mondta Ghalibaf.

„Senki biztonsága nem függhet mások bizonytalanságától” – tette hozzá.

Ghalibaf az Iszlám Együttműködési Szervezet tagállamainak parlamenti uniójának 20. ülésén vett részt Azerbajdzsán fővárosában.

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Azt mondta, hogy a regionális körülmények megváltoztak a közelmúltbeli háború óta, és hogy a találkozó lehetőséget ad Iránnak, hogy magyarázatot adjon a konfliktust követő fejleményekre – írja az Iranintl.

„Az iráni nép ellenállása megmutatta, hogy véget ért az a korszak, amikor az ember akaratát ráerőltette a független nemzetekre” – mondta Ghalibaf, hozzátéve, hogy ez nemzetközi csodálatot váltott ki.

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