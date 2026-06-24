Irán elnöke szerint a regionális államoknak maguknak kell gondoskodniuk a biztonságukról

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Mohammad Bagher Ghalibaf, az iráni parlament elnöke szerdán Bakuba utazva kijelentette, hogy a Közel-Kelet biztonságát a régió országainak kell biztosítaniuk, ahol muszlim többségű államok parlamentjeinek ülésén vett részt.

Azt mondta, hogy a regionális körülmények megváltoztak a közelmúltbeli háború óta, és hogy a találkozó lehetőséget ad Iránnak, hogy magyarázatot adjon a konfliktust követő fejleményekre – írja az Iranintl.

„Az iráni nép ellenállása megmutatta, hogy véget ért az a korszak, amikor az ember akaratát ráerőltette a független nemzetekre” – mondta Ghalibaf, hozzátéve, hogy ez nemzetközi csodálatot váltott ki.