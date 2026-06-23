Rubióra nehéz feladat vár

Marco Rubio amerikai külügyminiszternek kényes küldetéssel kell szembenéznie ezen a héten: Washington iráni békemegállapodását az Öböl-menti arab vezetőknek kell bemutatnia, akik attól tartanak, hogy a túlzott engedmények megerősítik Teheránt, és átalakítják a régió biztonsági egyensúlyát és olajáramlását.

Rubio kedden érkezik az Egyesült Arab Emírségekbe, majd Kuvaitba és Bahreinbe utazik, ahol találkozik az Öböl-menti Együttműködési Tanács tisztviselőivel, amely monarchiákból álló csoportosulás, amelyhez Szaúd-Arábia, Katar és Omán is tartozik. A vitatott megállapodástervezet azon elemei, amelyek nem korlátozzák Irán ballisztikus rakétáit, egy javasolt 300 milliárd dolláros újjáépítési alapot, valamint olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek kiterjeszthetnék Teherán regionális befolyását és ellenőrzését a kritikus olajszállítási útvonalak felett. Mind a hat GCC-ország stratégiai amerikai szövetséges, amelyek valamilyen mértékű logisztikai támogatást nyújtottak Washingtonnak az Iránnal négy hónappal ezelőtt kezdődött amerikai-izraeli háború során, és ennek eredményeként mindegyiküket súlyosan érintették az iráni légicsapások.

HIRDETÉS

Ezen országok némelyike ​​csalódottnak – és meglepettnek – érzi magát egy olyan ideiglenes megállapodás miatt, amely megnyithatná az utat az USA normalizációja előtt Iránnal, egy túlnyomórészt síita országgal, amelyet a legtöbb szunnita vezetésű GCC-állam fő ellenfelének tekint. Az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Katar, Kuvait és Bahrein mind amerikai katonai bázisoknak ad otthont, amelyek Amerika közel-keleti biztonsági architektúrájának gerincét alkotják. Ha ezen országok bármelyike ​​újragondolja az Egyesült Államokkal való biztonsági kapcsolatát, akár csak finoman is, az jelentős hatással lehet az Egyesült Államok katonai stratégiájára a régióban. Miközben Amerika legfőbb diplomatájának meg kell nyugtatnia regionális szövetségeseit, ezt anélkül kell tennie, hogy úgy tűnne, kritizálná az USA-Irán egyetértési memorandumot. Donald Trump elnök, aki a múlt héten írta alá a megállapodást, továbbra is határozottan támogatja azt, annak ellenére, hogy néhány republikánus kongresszusi kollégája bírálja a kormányzatot, akik azzal vádolják, hogy engedett Teheránnak.

HIRDETÉS

Hétfőn az amerikai pénzügyminisztérium 60 napos, átfogó felmentést adott ki az iráni olajszankciókra vonatkozóan, ami arra utal, hogy Washington komolyan gondolja az előzetes megállapodás kulcsfontosságú elemeinek kidolgozását. Andrew Peek, az iraki és iráni ügyekért felelős korábbi helyettes államtitkár, aki Trump mindkét ciklusa alatt tagja volt a Nemzetbiztonsági Tanácsnak, azzal érvelt, hogy Rubio megnyugtathatja az ideges szövetségeseit azzal, hogy rámutat: Trumpnak múltja van abban, hogy keményen lépett fel az Iszlám Köztársasággal. „Azt hiszem, csak emlékeztetnie kell őket arra, hogy az elnök rendkívül szigorú politikát folytatott Iránnal szemben – és ha ez az egyetértési megállapodás meghiúsul, lelkiismeret-furdalás nélkül újra csapást mér rájuk” – mondta Peek, aki jelenleg az Atlanti Tanácsban dolgozik – írta a Reuters.

HIRDETÉS