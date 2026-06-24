Kivonhatják a Közel-Keletre vezényelt amerikai katonákat?

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Az Egyesült Államok kongresszusának szenátusa határozatot fogadott el az iráni konfliktus miatt Közel-Keletre vezényelt amerikai katonaság kivonásáról kedden. A törvényhozás felsőházában elfogadott jogszabály ugyanakkor nem bír törvényi kötelezettséggel az elnökre nézve, amire a Fehér Ház is felhívta a figyelmet.

A jelzésértékű voksoláson a 100 tagú szenátusban 50-48 arányban kerültek túlsúlyba az igenek, úgy, hogy négy republikánus szenátor a demokratákkal szavazott, míg egy demokrata a republikánus tagokkal, miközben két republikánus hiányzott az ülésről.

A kongresszus úgynevezett egyetértő határozata a jogi kötőerő híján inkább politikai állásfoglalásnak tekinthető az iráni katonai konfliktust illetően, valamint figyelemfelhívás a törvényhozás hiányzó felhatalmazására.

Hasonló kezdeményezések az elmúlt hónapokban sorra elbuktak a Kongresszusban, és a Fehér Ház szerint ezúttal is csak a két republikánus törvényhozó hiányzása miatt ment át.