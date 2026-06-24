NAÜ: Irán dúsítóhelyeit ellenőrizni fogják

Rafael Grossi, az ENSZ nukleáris felügyeleti szervének vezetője szerdán bejelentette, hogy a NAÜ ellenőrei Irán dúsítóhelyeit fogják meglátogatni Teherán és Washington között létrejött egyetértési megállapodás értelmében.
Az Egyesült Államok és Irán ellentmondásos beszámolókat adott arról, hogy a helyszíneket ellenőrzik-e, de Grossi azt mondta, hogy az ellenőrzések „meg fognak történni”.
„Megértem a politikai kijelentéseket, ezek a valóság részét képezik, de az alapvető dolog, amire szeretném emlékeztetni Önöket és felhívni a figyelmüket, az az, hogy mindkét elnök aláírt egy egyetértési megállapodást” – mondta Grossi újságíróknak a japán Fukushima Daiichi atomerőműben tartott sajtótájékoztatón.
Azt mondta, hogy a megállapodás kifejezetten előírja a NAÜ felügyeletét az iráni nukleáris anyagokat és létesítményeket érintő nukleáris tevékenységek felett.
„Nyilvánvaló, hogy ehhez ellenőrzést kell végeznünk. Akár holnapután, akár egy hét múlva, akár 10 nap múlva történik ez, fontos, de nem létfontosságú. Ez meg fog történni” – mondta.
Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy Irán beleegyezett a hosszú távú, magas szintű nukleáris ellenőrzésekbe, hozzátéve, hogy ilyen megállapodás nélkül nem engedélyez további tárgyalásokat.
„Irán teljes mértékben és maradéktalanul beleegyezett a legmagasabb szintű nukleáris ellenőrzésekbe a hosszú jövőbe. Ez biztosítja a „nukleáris őszinteséget”. Ha ebbe nem egyeznének bele, nem lennének további tárgyalások” – írta a Truth Socialon közzétett bejegyzésében.
Eközben Esmaeil Baghaei, az iráni külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy Teheránnak nincsenek tervei arra, hogy a NAÜ ellenőrei felkereshessék a háborúban megrongálódott nukleáris létesítményeket.
Hozzászólásai egy nappal azután hangzottak el, hogy J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke szintén kijelentette, hogy Irán beleegyezett abba, hogy meghívja a NAÜ ellenőreit az országba, ezt a szélesebb körű nukleáris rendezés felé tett első lépésnek nevezve – írta az Iranintl.