NAÜ: Irán dúsítóhelyeit ellenőrizni fogják

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Rafael Grossi, az ENSZ nukleáris felügyeleti szervének vezetője szerdán bejelentette, hogy a NAÜ ellenőrei Irán dúsítóhelyeit fogják meglátogatni Teherán és Washington között létrejött egyetértési megállapodás értelmében.

Az Egyesült Államok és Irán ellentmondásos beszámolókat adott arról, hogy a helyszíneket ellenőrzik-e, de Grossi azt mondta, hogy az ellenőrzések „meg fognak történni”.

„Megértem a politikai kijelentéseket, ezek a valóság részét képezik, de az alapvető dolog, amire szeretném emlékeztetni Önöket és felhívni a figyelmüket, az az, hogy mindkét elnök aláírt egy egyetértési megállapodást” – mondta Grossi újságíróknak a japán Fukushima Daiichi atomerőműben tartott sajtótájékoztatón.

Azt mondta, hogy a megállapodás kifejezetten előírja a NAÜ felügyeletét az iráni nukleáris anyagokat és létesítményeket érintő nukleáris tevékenységek felett.