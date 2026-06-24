Rubio megkezdte közel-keleti útját

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán komoly közel-keleti körútjára indult, amelynek célja, hogy megnyugtassa a Perzsa-öböl menti szövetségeseket, akik túl nagylelkűnek tartják a Donald Trump elnök Iránnal kötött megállapodásában foglalt, egy javasolt 300 milliárd dolláros támogatást is magában foglaló engedményeket egy regionális ellenféllel szemben.

Rubio kedden késő este érkezett az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, Abu Dhabiba egy háromnapos öbölbeli útra, és első magas szintű diplomáciai küldetését vállalja a múlt héten elért megállapodással kapcsolatban, amely lezárja a négy hónapja tartó amerikai-izraeli háborút Iránnal. Rubio szerdán munkaebédet tartott Sejk Mohammed bin Zayed Al Nahyan Egyesült Arab Emírségek elnökével és más magas rangú tisztviselőkkel, köztük Sejk Tahnun bin Zayed Al Nahyan nemzetbiztonsági tanácsadóval és Sejk Abdullah bin Zayed Al Nahyan külügyminiszterrel. Amikor megérkezéskor arról kérdezték, hogy tervezi-e a szövetségesek aggodalmának kezelését a megállapodással kapcsolatban, Rubio azt mondta az újságíróknak: „Ez minden bizonnyal felmerül majd ezeken a megbeszéléseken.” Azt mondta, hogy olyan kérdéseket is megvitatnak, amelyeket a megállapodás nem érint. Amerika legfőbb diplomatája az elmúlt hetekben nagyrészt távol maradt az Iránnal kapcsolatos megbeszélésektől, ehelyett J. D. Vance alelnök vezette a hétvégén Svájcban tartott tárgyalássorozatot iráni kollégáival.

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Rubio régióbeli körútja során tett megjegyzéseit alaposan megvizsgálják, hogy kiderüljön, hogyan fogalmazza meg az egykor Irán szigorú kritikusaként ismert férfi azt a megállapodást, amelyet sok kongresszusi republikánus kapitulációval egyenértékűnek tart. Rubio és Vance, mindketten korábbi amerikai szenátorok, széles körben a Republikánus Párt berkeiben potenciális jelöltnek számítanak Trump utódjának, a párt bennfentesei és a korai közvélemény-kutatások gyakran kétoldalú versenynek minősítik a versenyt közöttük. Rubio küldetése kényes: miközben meg kell védenie egy előzetes megállapodást, amelyet Trump határozottan támogat, hitelesen kell foglalkoznia az öböl menti partnerei aggályaival is, akik körültekintőbbek a megállapodással kapcsolatban.

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Miközben az Öböl-menti vezetők a négy hónapig tartó konfliktus során a békéért küzdöttek, sokan meglepődtek és csalódottak voltak a megállapodás feltételei miatt. Az USA regionális szövetségesei különösen aggódnak amiatt, hogy Irán a javasolt 300 milliárd dolláros újjáépítési alapot a hadseregének újjáépítésére használhatná fel. A megállapodás nem foglalkozik Teherán ballisztikusrakéta-kapacitásával sem, ami aggodalomra ad okot az Öböl-menti államok számára, amelyek mindegyikét eltalálták iráni rakéták és drónok a háborúban. Teherán megjegyezte, hogy az Öböl-menti államok különféle logisztikai könnyítéseket tettek Washington háborús erőfeszítéseihez, miközben olyan amerikai katonai bázisoknak adtak otthont, amelyek központi szerepet játszottak a konfliktusban.

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