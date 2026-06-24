Csaknem 1200 teherhajó vesztegel az Perzsa-öbölben

Csaknem 1200 teherhajó vesztegel a Perzsa-öbölben arra várva, hogy az iráni háború kitörése után lezárt Hormuzi-szoroson átkelve elhagyhassa a térséget – áll az Allianz globális biztosítási szolgáltató konglomerátum szerdán Londonban bemutatott jelentésében.

Az ENSZ szakosított tengerhajózási szervezete ugyancsak szerdán Londonban bejelentette, hogy evakuálási tervet dolgozott ki a Perzsa-öbölben rekedt tengerészek kimentésére. Az Allianz a globális tengerhajózási kockázatokról összeállított friss jelentésében közölte: adatai szerint jelenleg 1150, áruval megrakott teherhajó várja a Perzsa-öbölben a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom megindulását. A cég szerint a hajókon tartózkodó tengerészek száma elérheti a 20 ezret, az öbölben várakozó hajók együtt számolt bruttó tonnatartalma - vagyis teljes belső befogadóképessége - 29 millió tonna.

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A társaság becslése szerint a Perzsa-öbölben rekedt hajók és rakományuk együttes értéke 125 milliárd dollár. Az Allianz hangsúlyozza: ha az Egyesült Államok és Irán megállapodása kiállja az idő próbáját és a Hormuzi-szoroson keresztül valóban megfelelő mértékben helyreáll a forgalom, akkor is szilárd biztosítékokra lesz szükség a biztonságos áthaladáshoz, és ahhoz, hogy a szoros forgalma visszatérhessen a háború előtti szintekre, amikor naponta akár 140 hajó is áthaladt ezen a víziúton. A Hormuzi-szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala, amelyen a globális nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok 20 százaléka, emellett nagy mennyiségű mezőgazdasági és ipari nyersanyag haladt át, mielőtt Irán az Egyesült Államok és Izrael által ellene indított hadműveletek kezdete után gyakorlatilag lezárta a Perzsa-öbölből kivezető szűk tengeri átjárót.

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Rahul Khanna, az Allianz globális tengerhajózási kockázatelemző részlegének vezérigazgatója a cég szerdai helyzetértékelésben kiemeli, hogy a Hormuzi-szoros lezárása veszélyes precedenst teremtett, és kérdésessé tette a világ tengerhajózási útvonalain lévő, hasonlóan szűk keresztmetszetű, kritikus fontosságú áteresztőpontok jövőbeni használhatóságát. Az ENSZ londoni székhelyű Nemzetközi Tengerészeti Szervezete (IMO) szerdán bejelentette, hogy nemzetközi művelet keretében elkezdi a Perzsa-öbölben rekedt tengerészek kimentését. Arsenio Dominguez, az IMO főtitkára a bejelentéshez fűzött nyilatkozatában közölte: az iráni konfliktus kezdete óta 14 tengerész vesztette életét a civil teherhajók elleni támadásokban.

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