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Három napos munkaszünetet rendelnek el Teheránban

Ali Hamenei temetése idejére minden bezár majd

Közel-Kelet
  • 2026.06.23. - 23:33
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Kasmíri síita gyászolók Irán néhai legfelsőbb vezetőjének, Ali Hamenei ajatollah portréjával egy vallási körmenet során Srinagarban, 2026. június 23-ánAFP/Tauseef Mustafa
MH/MTI
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Három napos munkaszünetet tartanak Teheránban Irán februárban meggyilkolt vezetője, Ali Hamenei július elején megtartandó temetése idején – jelentette be kedden a temetési szertartás lebonyolításáért felelős bizottság vezetője.

Hasszan Hasszanzadeh az iráni televízióban közzétett tájékoztatása szerint július 4-től 6-ig a rendelkezés értelmében a fővárosban „minden bezár majd”.

Hamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője február 28-án, az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja első napján vesztette életét a légitámadásban. Temetését eddig biztonsági okokra hivatkozva határozatlan időre elhalasztották, a nemrég közzétett bejelentés szerint pedig az ünnepélyes ceremóniára július 4. és 9. között kerül majd sor.

A csaknem egyhetes gyászszertartás Teheránban veszi kezdetét, majd Kom városában folytatódik, a temetést pedig július 9-én Meshedben, Hamenei szülővárosában tartják meg. Mind Kom, mind Meshed szent városnak számít a síita iszlámban.

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