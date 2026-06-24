Ki lehet a fő nyertese az amerikai megállapodásnak?

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Az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) egyedülálló helyzetben van ahhoz, hogy profitáljon a szankciók enyhítéséből származó gazdasági haszonból – jelentették magas rangú iráni forrásokra hivatkozva.

A jelentés szerint a megújult olajexport és a külföldi befektetések váratlan bevételt hozhatnak a Gárdának, ha Washington és Teherán közötti tárgyalások sikerrel járnak.

A Gárda éveken át szankciók alatt bővítette befolyását, hatalmas kereskedelmi hálózatot épített ki, amely az energiaiparra, az építőiparra, a hajózásra, a telekommunikációra, a kikötőkre és a gazdaság más stratégiai ágazataira terjedt ki – írta az Iranitnl.