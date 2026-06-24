Izrael és Libanon területátadásról tárgyal

Libanon és Izrael a washingtoni tárgyalásokon megvitatja az Egyesült Államok által támogatott javaslatot, miszerint az izraeli erők kivonulnának a Hezbollahhal vívott háborúban megszállt területek egy részéről, és átadnák azokat a libanoni hadsereg ellenőrzésének – közölték mindkét fél tisztviselői.

A javasolt kísérleti projektet az izraeli-libanoni tárgyalásokon vitatják meg, amelyek annak ellenére is folytatódnak, hogy úgy tűnik, beárnyékolta őket Irán azon lépése, hogy Libanont központi szerepet töltsön be az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásaiban. Izraeli erők elfoglalták Dél-Libanon egy részét a háború során, amely akkor robbant ki, amikor a Hezbollah tüzet nyitott Izraelre Teherán támogatása jeléül, néhány nappal azután, hogy az Egyesült Államok és Izrael csapást mért Iránra. Vasárnap óta nagyrészt fennáll a tűzszünet, ami a harcok eddigi leghosszabb szünete. Az izraeli erők azonban továbbra is Dél-Libanon mélyén állomásoznak, arra hivatkozva, hogy Észak-Izraelt meg kell védeni a Hezbollah támadásaitól.

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Izrael Katz védelmi miniszter szerdán kijelentette, hogy Izrael nem fog kivonulni Dél-Libanonból, még akkor sem, ha az Egyesült Államok követelné. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt mondta, hogy Izrael mindaddig Libanonban marad, ameddig szükséges. Az izraeli tisztviselők közölték, hogy az Egyesült Államok által támogatott javaslatban részt vevő libanoni csapatok amerikai kiképzésen és átvilágításon esnek át annak biztosítása érdekében, hogy ne legyenek kapcsolatban a Hezbollahhal, míg Izrael katonai jelenlétet tart fenn a határ mentén kialakított ütközőzónában. Amikor az izraeli tisztviselők megjegyzéseivel kapcsolatban kérdezték, egy magas rangú libanoni biztonsági tisztviselő elmondta, hogy Washingtonban folyamatban vannak a megbeszélések, és hogy szerdán konkrét katonai tárgyalásokra kerül sor, beleértve a kísérleti zónákról szóló tárgyalásokat is.

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A libanoni tisztviselő azt mondta, hogy a megbeszélések az izraeli kivonulás ütemtervére fognak összpontosítani, és hogy bármilyen terv csak a csütörtöki tárgyalások utolsó napja után jelenik meg. A tisztviselő nem reagált az izraeli tisztviselők libanoni csapatok amerikai átvilágításáról szóló beszámolójával kapcsolatos megkeresésünkre. Joseph Aoun libanoni elnök egy brit-német küldöttségnek elmondta, hogy a javasolt „kísérleti területekről” folytatott tárgyalások folyamatban vannak, és Izrael jóváhagyására várnak – közölte a libanoni elnöki hivatal. Libanon hadserege, amely az ország minden felekezeti mozaikjából toboroz katonákat, régóta kap amerikai katonai segítséget, ami az Egyesült Államok politikájának része, hogy megerősítse a kormányzati biztonsági intézményeket egy olyan országban, ahol a kritikusok szerint a Hezbollah aláásta az állam hatalmát.

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A Hezbollah, egy libanoni síita muszlim csoport, amelyet az iráni Forradalmi Gárda alapított 1982-ben, következetesen követeli, hogy a libanoni kormány kilépjen az Izraellel folytatott, USA által támogatott tárgyalásokból – Bejrút évtizedek óta a legmagasabb szintű Izrael-kapcsolataiból. Teherán az Egyesült Államokkal kötött ideiglenes megállapodás részeként tűzszünetet követelt Libanonban , amely előírja mindkét ország és szövetségeseik számára, hogy azonnal és véglegesen bejelentsék a katonai műveletek befejezését minden fronton, beleértve Libanont is, valamint biztosítsák Libanon „területi integritását és szuverenitását”. Irán genfi ​​ENSZ-nagykövete kedden kijelentette, hogy Libanon „megkérdőjelezhetetlen része a megállapodásnak”, és hogy az magában foglalja az izraeli csapatok kivonását.

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