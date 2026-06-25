Ő volt az első akinek beültették Elon Musk első agychipjét

Sokak számára egy agychip beültetése a fejükbe – még Elon Musk cégétől is – bohózatnak hangzik. Az amerikai Noland Arbaugh számára azonban ez a valóság. Ő az első ember, akinek Musk Neuralink cégétől származó agyi implantátumot ültettek be.

Maaike Harmsen mesterséges intelligencia szakértő találkozott Arbaugh-val, és a holland közrádió De Ongelooflijke podcastjában beszél róla. Ez nem egy szokványos beavatkozás volt. Arbaugh volt az első ember a világon, akinek Neuralink chipet ültettek be 2024 januárjában. A cég szerint 2026 elejére már 21 ember kapta meg a chipet, és az implantátumot többek között egy ALS-betegbe is beültették. „Tudta, hogy a technológia még nem teljesen fejlett, amikor az ember az első beteg, de látta, mit kínálhat neki a chip” – írja le Harmsen.

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Arbaugh fejében lévő chip különféle agyi jeleket fogad. A mesterséges intelligenciát használják ezen jelek kinyerésére, amelyeket az egér vezérlésére használhat. Ez lehetővé teszi Arbaugh számára, hogy a kurzort mozgassa és gondolataival kattintson a dolgokra. Ez olyan lehetőségeket nyit meg előtte, amelyekre egyébként nem lett volna lehetősége. A harmincas éveiben járó Arbaugh diákkorában egy úszóbalesetben lebénult. Ennek eredményeként gyakorlatilag testének egyetlen részét sem tudja mozgatni. A számítógépen való gépelés vagy az egér használata lehetetlenné vált számára. A helyzet megváltozott, amikor a chipet beültették az agyába.

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Harmsen szerint Arbaugh kétféle gondolkodásmódot írt le: egy erőfeszítést igénylő gondolkodást és egy nyugodtabb, természetesebb gondolkodást. Ha túl erősen próbált arra gondolni, hogy a kurzornak balra kellene mennie, az nem működött. Amikor a gondolkodási folyamat gördülékenyebb volt, és a kontroll nem volt túl tudatos, a mozgás jobban működött. A technológia visszahozta az irányítást az életbe Harmsen szerint Arbaugh ma már nagyon jó lövöldözős játékokban és Mario Kartban. Villámgyorsan tud reagálni, mert a jel közvetlenül az agyból a kurzorhoz jut. Nincs kézmozgás okozta késés a kettő között.

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Jelenleg a Neuralink technológiáját elsősorban olyan emberek orvosi segítségére szánják, mint Arbaugh. A fejében lévő chippel visszanyerte az élete feletti némi kontrollt, mondta Harmsennek. Ez szabadságot adott neki például arra, hogy visszatérjen az egyetemre, mert újra részt vehetett az előadásokon. A Neuralink első emberi kísérlete az eszközzel nem volt problémamentes. 2024-ben a cég arról számolt be, hogy az Arbaugh agyába behelyezett vékony elektródahuzalok egy része kihúzódott a helyéről, ami károsította az eszköz működését. A Neuralink szerint a problémát szoftvermódosításokkal megoldották, és Arbaugh továbbra is használhatta az eszközt.

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Az incidens rávilágít arra, hogy ez még mindig egy kísérleti technológia. Arbaugh számára a próba nagyszerű lehetőség, de az implantátum számos kérdést is felvet. Például mit fog kezdeni a Neuralink az összes olyan adattal, amelyet egy személy agyából gyűjtött? „Több agyi adat is tárolódik, mint az egér irányításához szükséges információ. Az adatokat biztonságosan tárolják és archiválják, de a Neuralink ígéretének megfelelően az adatvédelemre összpontosítva.

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