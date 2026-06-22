Kutatók a világ egyik legritkább cápájával találkoztak + VIDEÓ

A koboldcápa a mélytengerben él, távol az emberi szemtől. Most a kutatóknak sikerült megfigyelniük.
A mélytenger még mindig bolygónk egyik legkevésbé feltárt régiója. Annál meglepőbb volt tehát az a felfedezés, hogy a kutatóknak először sikerült megfigyelniük a világ egyik legritkább cápáját természetes élőhelyén.
Ritka mélytengeri cápa észlelése
A szokatlan koboldcápát úgynevezett „élő fosszíliának” tekintik, amely a mélytengerben él, távol az emberi szem elől. Eddig a tudósok csak a felvételekből tudtak az élő példányokról, amelyeket a befogásuk és a felszínre hozásuk után készítettek. Most azonban egy kutatócsoport két találkozást dokumentált a ritka cápával közvetlenül természetes környezetében, a tanulmányukban leírtak szerint.
Az első észlelés Jarvis-sziget közelében történt a Csendes-óceán középső részén. „Megdöbbentem, amikor ezt hallottam, mert korábban ismeretlen volt, hogy ez a faj létezik a Csendes-óceán középső részén” – magyarázta Aaron Judah, a tanulmány vezetője a Hawaii Egyetem nyilatkozatában. A későbbi elemzés azonban megerősítette a gyanút: a felvétel valóban egy koboldcápát mutatott a vadonban.
Jellegzetes megjelenés hosszú orral és csattogó állkapoccsal
A Tonga-árokban történt második észlelés során egy víz alatti kamera lényegesen nagyobb mélységben filmezte le a cápát, mint azt korábban gondolták. „Különleges megtiszteltetés látni valószínűleg a leghíresebb mélytengeri cápát élve és egészségesen természetes élőhelyén” – mondta Judah. „Engem is nagyon meglepett, hogy milyen mélységben találták meg ezt a fajt. A Tonga-árok lejtőjéről végzett megfigyelés majdnem 700 méterrel mélyebben van, mint a faj korábban ismert élőhelye” – tette hozzá.
„Egy ilyen karizmatikus mélytengeri lény”
A koboldcápa egy körülbelül 125 millió éves cápacsaládhoz tartozik. Jellegzetes megjelenése, hosszú orrával és csattogó állkapcsával világszerte híressé tette. Mindazonáltal, mivel élőhelye nehezen hozzáférhető az emberek számára, a kutatók még mindig viszonylag keveset tudnak erről az állatról.
„A koboldcápa egyike azoknak a karizmatikus mélytengeri lényeknek, amelyekről soha nem gondoltam volna, hogy élve látjuk őket, és hogy valóban megtehettük, az lenyűgöző volt” – mondta Alan Jamieson társszerző, láthatóan lenyűgözve. „Az ilyen új felfedezések azt mutatják, hogy még mindig mennyi felfedeznivaló van a mélytengerünkben” – hangsúlyozta Aaron Judah, kiemelve a további kutatások fontosságát – írja a focus.de.