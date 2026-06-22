A Sagrada Familia és matematikai titkai

A Barcelonába látogató turisták milliói számára kötelező látnivaló a várostérképen, és a tudósok hangsúlyozzák, hogy az Antoni Gaudí által tervezett monumentális bazilika matematikai kapcsolatai és rejtett numerikus szimbólumai miatt is magával ragadó.
A 2026-os év különleges Gaudí munkásságának rajongói számára, mivel az építész halálának századik évfordulóját ünnepli. Ez alkalomból a Barcelonai Egyetem kutatói ismét a híres templom matematikai alapjaira összpontosítottak. Úgy vélik, hogy a katalán látnok által alkalmazott numerikus és geometriai elvek megértése lehetővé teszi számunkra, hogy teljesen új módon lássuk az épületet. Kiderült, hogy a szerkezet szinte minden eleme pontos arányszabályoknak van alárendelve.
A 12-es szám itt különösen jelentősnek bizonyul. A keresztény hagyományban többek között a 12 apostolt, Izrael 12 törzsét és a Jelenések könyvében szereplő 12 csillagot szimbolizálja. Gaudí számára azonban ennek a számnak a jelentősége nem korlátozódott a vallási szimbolikára. A 12-es rendelkezik valami mással is: kivételesen kedvező tulajdonságokkal az osztásokkal és az arányokkal kapcsolatban, így ideális eszközzé teszi a monumentális építmények tervezéséhez.
Claudi Alsina Català kutatásában kimutatta, hogy a bazilika méreteinek jelentős része egy 7,5 méteres modulon alapul. Ez az érték az építész arányrendszerének alapvető elemévé vált. A templom hossza, a hajók szélessége, a boltozatok magassága és a tornyok méretei mind kifejezhetők ennek a számnak a többszöröseként. Ez lehetővé teszi, hogy az egész szerkezet figyelemre méltó koherenciát tartson fenn hatalmas méretei és látszólagos összetettsége ellenére.
A matematikai ihlet az épület legmagasabb részein is megmutatkozik. A Krisztus-torony, amely elkészülte után a komplexum központi elemévé válik, 172,5 méter magas, ami pontosan 23 darab, egyenként 7,5 méteres modult eredményez. A Miasszonyunk-torony tetején pedig egy tizenkétágú csillag áll, amelynek átmérője 7,5 méter. Szerkezete egy szabályos geometriai alakzaton, az úgynevezett dodekaéderen alapul, amelyhez piramis alakú záróelemeket adtak hozzá, így jellegzetes csillag alakot hozva létre.
A geometriai alakzatok szinte mindenhol jelen vannak a bazilika szerkezetében. Az egyes tornyok tetején poliéderek, például dodekaéderek, ikozaéderek, valamint transzformált kockák és oktaéderek találhatók. Gaudí nemcsak díszítőelemként, hanem vallási és szimbolikus jelentések hordozójaként is használta őket. Ez teszi a templom építészetét a művészet, a matematika és a teológia fúziójává.
A belső térben alkalmazott szerkezeti megoldások ugyanilyen lenyűgözőek. A jellegzetes oszlopok fák módjára ágaznak el, kőerdőt hozva létre, amely a boltozatot tartja. Formájuk nem véletlen. Az építész összetett geometriai alakzatokat és spirálokat használt, amelyek hatékonyan osztják el a terheket anélkül, hogy hagyományos támpillérekre lenne szükség. A hatás esztétikailag kellemes, és szerkezetépítési szempontból is rendkívül funkcionálisnak bizonyul.
A katalán templom egyik leghíresebb matematikai titka azonban továbbra is az úgynevezett mágikus négyzet, amely a Passió homlokzatán található. Tizenhat szám rácsa alkotja, 4x4-es elrendezésben. Akár függőlegesen, vízszintesen vagy átlósan adjuk össze a számokat, az eredmény mindig 33. Ez nem véletlen: ez a szám Krisztus életkorát szimbolizálja a keresztre feszítés idején. Az alkotókat valószínűleg Albrecht Dürer híres „Melankólia I” című metszete ihlette, amely egy hasonló matematikai feladványt tartalmaz. És mintha ez nem lenne elég, a templomban más, különleges jelentőséggel bíró számok is találhatók. A főoltár felett egy szabályos hétszöget alkotó baldachin található, amelynek hét oldala a Szentlélek hét ajándékát szimbolizálja – írja a The Converstation.