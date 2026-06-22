A Sagrada Familia és matematikai titkai

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A Barcelonába látogató turisták milliói számára kötelező látnivaló a várostérképen, és a tudósok hangsúlyozzák, hogy az Antoni Gaudí által tervezett monumentális bazilika matematikai kapcsolatai és rejtett numerikus szimbólumai miatt is magával ragadó.

A 2026-os év különleges Gaudí munkásságának rajongói számára, mivel az építész halálának századik évfordulóját ünnepli. Ez alkalomból a Barcelonai Egyetem kutatói ismét a híres templom matematikai alapjaira összpontosítottak. Úgy vélik, hogy a katalán látnok által alkalmazott numerikus és geometriai elvek megértése lehetővé teszi számunkra, hogy teljesen új módon lássuk az épületet. Kiderült, hogy a szerkezet szinte minden eleme pontos arányszabályoknak van alárendelve.

A 12-es szám itt különösen jelentősnek bizonyul. A keresztény hagyományban többek között a 12 apostolt, Izrael 12 törzsét és a Jelenések könyvében szereplő 12 csillagot szimbolizálja. Gaudí számára azonban ennek a számnak a jelentősége nem korlátozódott a vallási szimbolikára. A 12-es rendelkezik valami mással is: kivételesen kedvező tulajdonságokkal az osztásokkal és az arányokkal kapcsolatban, így ideális eszközzé teszi a monumentális építmények tervezéséhez.

Claudi Alsina Català kutatásában kimutatta, hogy a bazilika méreteinek jelentős része egy 7,5 méteres modulon alapul. Ez az érték az építész arányrendszerének alapvető elemévé vált. A templom hossza, a hajók szélessége, a boltozatok magassága és a tornyok méretei mind kifejezhetők ennek a számnak a többszöröseként. Ez lehetővé teszi, hogy az egész szerkezet figyelemre méltó koherenciát tartson fenn hatalmas méretei és látszólagos összetettsége ellenére.