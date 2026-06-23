Az óceán, amely „izzad”: a Déli-óceán szerepe a klímaváltozásban

A Déli-óceán a bolygó egyik legfontosabb klímagépezete: hőt nyel el, szén-dioxidot húz ki a levegőből, mélyvízi áramlásokat indít, tápanyagokat kever fel, és csendben tompítja azt a felmelegedést, amelyet az emberiség a légkörbe pumpált. Most azonban úgy tűnik, ez az óceán maga is változik. A kutatók egyre többször írják le úgy: a Déli-óceán izzad.

Az „izzadás” elsőre furcsa kép egy óceánra. A víz nem bőr, az óceánnak nincs teste, nincsenek pórusai. De a hasonlat működik. Amikor az ember izzad, a bőréről elpárolgó víz hőt von el, és hűti a testet. Amikor a tenger felszínéről víz párolog el, ugyanez történik: energia kell ahhoz, hogy a folyékony vízből vízgőz legyen. Ez az energia a tengerből távozik. A párolgás tehát hűti az óceán felső rétegét. A Déli-óceán fölött a levegő hideg, szeles, felhős, nedves. Itt a párolgás és a csapadék nem kényelmes háttérfolyamat, hanem a klímarendszer egyik alapvető ritmusa. A friss megfigyelések szerint a térség egyes pontjain, például Macquarie-szigetnél, a csapadék évtizedek alatt jelentősen nőtt. Ha több eső hullik, valahol több víznek kellett elpárolognia. Vagyis a rendszer több hőt költ párolgásra. Mintha az óceán próbálná hűteni magát.

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A világ legfontosabb hideg motorja A Déli-óceán az Antarktiszt körülölelő óceáni öv. Nem egyszerűen „tenger az Antarktisz mellett”, hanem a Föld egyetlen olyan óceáni rendszere, amely megszakítás nélkül körbefut a bolygón. Itt kering az Antarktiszi Cirkumpoláris Áramlat, a Föld legerősebb óceáni áramlata. Ez a hatalmas vízgyűrű összeköti az Atlanti-, Indiai- és Csendes-óceánt, és olyan, mint egy óceáni körforgalom, amelyen keresztül a világ tengerei hőt, sót, szén-dioxidot és tápanyagokat cserélnek. A Déli-óceán különlegessége az, hogy mélyvíz kerül a felszín közelébe. A szél és az áramlások felkeverik a mélyből érkező vizet, amely hideg, tápanyagban gazdag, és sok esetben sok szén-dioxidot hordoz. A felszínen ez a víz kapcsolatba kerül a légkörrel: hőt és gázt cserél vele, majd egy része újra lesüllyed, és hosszú időre elzárja a felvett hőt és szén-dioxidot a légkörtől.

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Ezért mondják, hogy a Déli-óceán a klímaváltozás egyik fékezőrendszere. Nem állítja meg a melegedést, de lassítja. Olyan, mint egy hatalmas hő- és szénraktár a bolygó alagsorában. Az óceán, amely elnyeli a számlát Az emberiség által okozott globális felmelegedés többletenergiájának nagy részét az óceánok nyelik el. Nem a levegő tárolja a legtöbb hőt, hanem a víz. A víz hőkapacitása óriási, ezért az óceán hosszú ideig képes tompítani a légköri melegedést.

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A Déli-óceán ebben aránytalanul nagy szerepet játszik. Bár a világóceán felszínének csak egy részét adja, a megfigyelések és becslések szerint hatalmas hányadot vállal a többlethő és az emberi eredetű szén-dioxid elnyeléséből. Ez a jó hír. A rossz hír az, hogy amit az óceán elnyel, az nem tűnik el. A hő a vízben marad. A szén-dioxid oldódik, savasítja a tengert, és kémiai változásokat indít. Az elnyelt energia tágítja a tengervizet, ami hozzájárul a tengerszint emelkedéséhez. A melegebb víz alulról támadhatja az antarktiszi jégselfeket. Vagyis a Déli-óceán úgy védi a felszíni világot a gyorsabb légköri melegedéstől, hogy közben maga viseli a terhelés nagy részét. Ez olyan, mintha a bolygó klímarendszerében a Déli-óceán lenne az a dolgozó, aki évek óta túlórázik, hogy mások kevésbé érezzék a válságot.

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Mit jelent az, hogy több eső esik? A melegedő légkör több vízgőzt tud tartani. Ez egyszerű fizikai szabály: melegebb levegőben több pára fér el. Ha több vízgőz van a légkörben, erősebb csapadékesemények alakulhatnak ki. A Déli-óceán felett, ahol eleve hatalmas viharövek vonulnak körbe, ez különösen fontos. A Macquarie-sziget 45 éves megfigyelési adatsora szerint a térségben az éves csapadék 1979 és 2023 között jelentősen nőtt. A kutatók azt találták, hogy a változás főként nem abból ered, hogy sokkal gyakoribbá váltak bizonyos időjárási helyzetek, hanem abból, hogy az adott rendszerek több csapadékot hoznak. Ugyanaz a viharos gépezet nedvesebb üzemmódba kapcsolt.

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Ez azért fontos, mert a Déli-óceánról kevés közvetlen, hosszú távú megfigyelés áll rendelkezésre. A térség távoli, zord, veszélyes, kevés sziget szakítja meg a vizet, kevés a meteorológiai állomás. Emiatt a klímamodellek és újraelemzések sokszor nehezen becsülik a csapadékot, párolgást és hőcserét. Egy kis sziget hosszú adatsora hirtelen kulcsfontosságú ablakká válik. A Macquarie-sziget olyan, mint egy meteorológiai bója a világ egyik legfontosabb, mégis legrosszabbul megfigyelt óceánján. A párolgás ára

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A több csapadék nem a semmiből jön. Ha az óceán felett több eső hullik, akkor a légkörbe több vízgőz kerül. Ennek egyik fő forrása a párolgás. A párolgás pedig hőt von el a tengertől. A kutatók szerint a Déli-óceán a párolgáson keresztül ma akár 10–15 százalékkal több hűtést végezhet, mint 1979 körül. Ez a szám nem azt jelenti, hogy a Déli-óceán lehűti a klímaváltozást. A bolygó tovább melegszik. Inkább azt jelenti, hogy a rendszer energiaáramlásai átrendeződnek. Több víz párolog, több látens hő kerül a légkörbe, több csapadék hullik vissza, és közben változik az óceán felszíni hő- és sóháztartása. A „látens hő” kifejezés száraznak hangzik, pedig nagyon szemléletes. Ez az az energia, amelyet a víz magával visz, amikor elpárolog. Láthatatlan hőszállítás. A Déli-óceán izzadása valójában azt jelenti, hogy a vízgőz hőt emel ki a tengerből, majd a légkörben, felhőkben és csapadékban szállítja tovább.

A kérdés az, hogy ez a hűtés hosszú távon stabilizálja-e a felszíni óceánt, vagy újabb egyensúlytalanságokat hoz létre. Só, édesvíz és sűrűség A tenger működésében a sótartalom nem apróság. A sós víz sűrűbb, az édesebb víz könnyebb. A hideg víz sűrűbb, a meleg víz könnyebb. A mélyvízképződés, a keveredés és az áramlások részben ezekre a sűrűségkülönbségekre épülnek.

A párolgás sózza a felszínt, mert a víz elpárolog, a só pedig marad. Az eső és a jégolvadék viszont hígítja a felszínt. A Déli-óceán körül mindkét folyamat egyszerre zajlik: több párolgás, több csapadék, több antarktiszi olvadékvíz, változó tengeri jég. Ez a sótartalmi mérleg nemcsak kémiai részlet, hanem a bolygó keringési rendszerének egyik szabályozója. Ha a felszíni víz édesebbé válik, könnyebb lesz, és nehezebben keveredik le a mélybe. Ez erősebb rétegződést okozhat: mintha az óceán tetején egy vékonyabb, könnyebb fedőréteg alakulna ki. Ez a fedőréteg elzárhatja a mélyből érkező, szén-dioxidban gazdag vizeket a légkörtől, ami rövid távon segítheti a szén-dioxid-nyelő működését. De ugyanakkor megváltoztathatja a tápanyagok feljutását, a biológiai termelékenységet és a mélyvízi áramlások szerkezetét. Az óceánban minden összefügg: egy kis édesvíz a felszínen végül akár a globális szénkörforgásba is beleszólhat.

A jég alatti veszély A Déli-óceán nemcsak a levegővel, hanem az antarktiszi jéggel is állandó kapcsolatban van. A melegebb víztömegek bejuthatnak a jégselfek alá, és alulról olvaszthatják őket. A jégselfek olyanok, mint a gleccserek úszó fékjei: visszatartják a szárazföldi jeget. Ha vékonyodnak vagy összeomlanak, a mögöttük lévő gleccserek gyorsabban csúszhatnak a tengerbe. Ez a tengerszint-emelkedés egyik legnagyobb bizonytalansága. Nem csak az számít, mennyire meleg a levegő az Antarktiszon. Az is számít, milyen víz érkezik a jég alá, milyen mélyen, milyen áramlatokkal, milyen gyakran. A Déli-óceán hője tehát nemcsak statisztikai adat, hanem fizikai fenyegetés a part menti városokra nézve világszerte.

A tengerszint emelkedése New Yorkban, Velencében, Mumbaiban vagy Dakkában részben azon is múlik, mi történik az Antarktisz körüli zord víz alatt. A szén-dioxid kapuja A Déli-óceán szén-dioxid-nyelőként is különleges. A hideg víz általában több CO₂-t tud oldani, mint a meleg. A felszínen a víz felveszi az emberi eredetű szén-dioxid egy részét, majd az áramlások a mélybe juttathatják. Így a szén évtizedekre vagy évszázadokra kikerülhet a légkörből.

De a Déli-óceán nem egyszerű szivacs. A mélyből feláramló víz maga is sok régi, természetes eredetű szén-dioxidot hoz fel. Ha ez a víz eléri a felszínt, CO₂-t adhat le a légkörnek. A rendszer egyensúlya attól függ, mennyi szén kerül be, mennyi jön fel, mennyi süllyed le, és mennyit köt meg a plankton. A friss kutatások szerint a Déli-óceán felszínének frissülése, vagyis édesedése, erősítheti a rétegződést, és átmenetileg akadályozhatja, hogy a mélyben lévő CO₂-gazdag víz teljesen a felszínre jusson. Ez segíthet megérteni, miért nem gyengült a Déli-óceán szénnyelője úgy, ahogy egyes modellek várták. De ez nem örök garancia. Ha a rétegződés, szelek, jégolvadás és feláramlás aránya változik, a szénnyelő is gyorsan változhat. A Déli-óceán tehát nemcsak szénraktár, hanem kapu. Néha beengedi a szén-dioxidot a mélybe, néha visszaengedné a légkörbe. A kapu működését most az emberi klímaváltozás piszkálja.

A biológiai pumpa: apró élőlények, bolygóméretű hatás A Déli-óceánban a mélyből feljövő tápanyagok planktonvirágzásokat táplálhatnak. A fitoplankton apró, fotoszintetizáló élőlényekből áll, amelyek szén-dioxidot vesznek fel, és biomasszát építenek. Őket eszik a krillek, a krilleket halak, pingvinek, fókák és bálnák. Amikor az élőlények ürüléke vagy elhalt teste lesüllyed, szenet visz magával a mélybe. Ezt nevezik biológiai pumpának.

A biológiai pumpa azonban érzékeny. Függ a fénytől, a jégtől, a tápanyagoktól, a vasmennyiségtől, a víz rétegződésétől és az óceán savasodásától. Ha a felszín erősebben rétegződik, lehet, hogy kevesebb tápanyag jut fel. Ha a tengeri jég visszahúzódik vagy más időzítéssel olvad, változhat a planktonvirágzás. Ha a víz savasodik, egyes mészvázas élőlények nehezebben építik fel testüket. A klímaváltozás itt nem egyetlen kapcsolót nyom meg, hanem egyszerre több hangszeren játszik. A biológiai pumpa pedig attól függ, hogy ezek a hangszerek összhangban maradnak-e, vagy szétesik a ritmus. Miért olyan nehéz mérni?

A Déli-óceán a Föld egyik legkegyetlenebb megfigyelési terepe. Hatalmas hullámok, erős szelek, hideg, jég, távolság, kevés hajó, kevés állandó állomás. A műholdak sokat segítenek, de a felhők, a jég és a felszíni becslések korlátai miatt nem látnak mindent. Az Argo úszó bóják forradalmasították az óceánmegfigyelést, de a jég alatti és téli adatok még mindig hiányosak. Ezért a Déli-óceán egyszerre kulcsfontosságú és rosszul ismert. Olyan, mintha a bolygó klímagépezetének legfontosabb alkatrésze egy zárt, viharos gépházban működne, ahová csak ritkán tudunk belépni. A Macquarie-szigethez hasonló hosszú adatsorok ezért aranyat érnek. Nem azért, mert egyetlen sziget az egész óceánt képviseli. Hanem mert ritka, közvetlen, több évtizedes mérés egy olyan térségből, ahol a modellek sokszor bizonytalanok.

Mi történik, ha a Déli-óceán elfárad? A Déli-óceán eddig sokat elnyelt abból, amit az emberiség kibocsátott. De nincs végtelen kapacitása. Ha a hőfelvétel módja változik, az befolyásolja a felszíni melegedést. Ha a szén-dioxid-nyelő gyengül, több CO₂ maradhat a légkörben. Ha a melegebb víz jobban olvasztja a jégselfeket, gyorsulhat a tengerszint-emelkedés. Ha a rétegződés módosítja a tápanyagellátást, változhatnak a tengeri ökoszisztémák. Ezek a folyamatok nem különálló katasztrófák. Inkább lassú, mély átrendeződések. De a lassú változás is lehet veszélyes, ha óriási rendszert érint.

A Déli-óceán a globális klíma egyik lengéscsillapítója. Ha ez a lengéscsillapító másképp kezd működni, azt a világ minden régiója megérezheti — még azok is, amelyek soha nem látnak jéghegyet. Az izzadás nem gyógyulás Fontos: az, hogy a Déli-óceán több párolgással hűtheti magát, nem jelenti azt, hogy „megoldja” a klímaváltozást. Az izzadás sem gyógyítja meg a lázat, csak segít hőt leadni. Ha a testet tovább hevítjük, az izzadás végül nem elég. Sőt, kiszáradás, kimerülés, összeomlás jöhet.

Az óceánnál a hasonlat persze nem tökéletes, de az üzenet igen: a Déli-óceán válaszol a melegedésre, de ez a válasz nem feltétlenül stabil vagy kedvező. Több párolgás, több csapadék, változó sótartalom, erősebb rétegződés, módosuló áramlások — mindez új állapot felé tolhatja a rendszert. A klímaváltozás nemcsak melegebb levegőt jelent. A víz körforgása is gyorsul. A só és édesvíz határai elmozdulnak. A mély és felszín kapcsolata változik. A bolygó nem csak felmelegszik, hanem átkeveredik, átrétegződik, átáll. A távoli óceán közeli üzenete

A Déli-óceán könnyen tűnhet távolinak. Kevés ember él ott, nincs nagyváros a partján, nincs mindennapi híradója. De amit ott mérnek, az a Föld egészének jövőjéről szól. A Déli-óceán dönti el, mennyi hő kerül a mélybe. Mennyi szén-dioxid marad a levegőben. Milyen gyorsan olvad az antarktiszi jég. Milyen tápanyagok jutnak az óceáni élővilághoz. Milyen pontosak a klímamodellek, amelyek alapján városokat, mezőgazdaságot, partvédelmet és energiapolitikát tervezünk. Az óceán „izzadása” ezért nem aranyos metafora, hanem figyelmeztetés. A bolygó egyik legfontosabb hűtőrendszere megváltozott üzemmódban dolgozik. És amikor egy ilyen rendszer tempót vált, nem elég azt kérdezni, mi történik az Antarktisz körül.

Azt kell kérdeznünk: mi történik velünk, ha a Föld legnagyobb hő- és szénraktára már nem úgy működik, ahogy eddig? A háttértényekhez: a Macquarie-sziget 1979–2023 közötti, 45 éves adatsorát feldolgozó 2025-ös Weather and Climate Dynamics tanulmány szerint az éves csapadék 28%-kal nőtt, miközben az ERA5 újraelemzés csak 8%-os növekedést mutatott; a kutatók szerint ez azt jelezheti, hogy a modellek alábecsülhetik a Déli-óceán nedvesség- és energiaforgalmának egy részét. A ScienceDaily/The Conversation összefoglalója szerint a megnövekedett csapadékhoz illeszkedő párolgás a Déli-óceán felső rétegét 10–15%-kal erősebben hűtheti, mint 1979-ben — innen a „sweating”, vagyis „izzadó” óceán hasonlat. A Déli-óceán klímaszerepe aránytalanul nagy: a SCAR–IASC összefoglalója szerint az óceánok összességében az emberi CO₂-kibocsátás több mint 25%-át és az üvegházhatású gázok okozta többlethő több mint 90%-át nyelték el, miközben a Déli-óceán 2005 óta a többlethő körülbelül felét, az antropogén óceáni CO₂-nyelésnek pedig aránytalanul nagy részét vállalta. A NOAA GFDL 2024-es összefoglalója még erősebben fogalmaz: a Déli-óceán az óceáni szénfelvétel több mint 40%-áért és a globális óceáni hőfelvétel 67–98%-áért felelhet a vizsgált modellezési keretekben.