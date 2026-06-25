Történelmi továbbjutásra készül a Zöld-foki szigetek csapata

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Az első világbajnokságán szereplő Zöld-foki Köztársaság labdarúgó-válogatottja csütörtök hajnalban tovább írhatja saját sporttörténelmét azzal, ha legyőzi a szaúdi csapatot, ezzel ugyanis biztosítaná helyét a legjobb 32 között.

A vb-k történetének második legkisebb országa a torna abszolút meglepetéscsapata, amely a csoportkör első fordulójában gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyolokkal, majd a másodikban 2-2-re végzett az uruguayiakkal.

„Az elejétől fogva az volt a célunk, hogy felvegyük a versenyt a legjobbakkal. Az első két mérkőzésen ezt meg is mutattuk, ami pedig még az eredménynél is fontosabb az az, hogy meg tudtuk mutatni, mennyire egységesek és összetartóak vagyunk. Azért vagyunk most itt, hogy egy újabb álmunkat valósítsuk meg, ez pedig a továbbjutás” – nyilatkozta Bubista, az afrikai gárda szövetségi kapitánya.

A szaúdiak azt követően, hogy értékes döntetlen értek el Uruguay ellen, simán kikaptak a spanyoloktól, Jorgosz Donisz szövetségi kapitány ugyanakkor nem esett kétségbe: