Történelmi továbbjutásra készül a Zöld-foki szigetek csapata

Az első világbajnokságán szereplő Zöld-foki Köztársaság labdarúgó-válogatottja csütörtök hajnalban tovább írhatja saját sporttörténelmét azzal, ha legyőzi a szaúdi csapatot, ezzel ugyanis biztosítaná helyét a legjobb 32 között.
A vb-k történetének második legkisebb országa a torna abszolút meglepetéscsapata, amely a csoportkör első fordulójában gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyolokkal, majd a másodikban 2-2-re végzett az uruguayiakkal.
„Az elejétől fogva az volt a célunk, hogy felvegyük a versenyt a legjobbakkal. Az első két mérkőzésen ezt meg is mutattuk, ami pedig még az eredménynél is fontosabb az az, hogy meg tudtuk mutatni, mennyire egységesek és összetartóak vagyunk. Azért vagyunk most itt, hogy egy újabb álmunkat valósítsuk meg, ez pedig a továbbjutás” – nyilatkozta Bubista, az afrikai gárda szövetségi kapitánya.
A szaúdiak azt követően, hogy értékes döntetlen értek el Uruguay ellen, simán kikaptak a spanyoloktól, Jorgosz Donisz szövetségi kapitány ugyanakkor nem esett kétségbe:
„Büszke vagyok arra a munkára, amelyet a játékosaim minden nap végeznek. Nem fogom elveszíteni a hitemet egy rossz eredmény után” – fogalmazott a görög szakember, aki 1994 után első alkalommal vezetné az egyenes kieséses szakaszba a csapatot.
A csoport rangadóján két korábbi világbajnok, a spanyol és az uruguayi válogatott csap össze egymással, az Európa-bajnok egy döntetlennel szinte biztosan a csoport első helyén végez. A pontosztozkodás akár a dél-amerikaiaknak is kedvező lehet, még úgyis, ha a harmadik helyre csúsznak vissza, mert nullás a gólkülönbségük, amivel az Opta cég számításai alapján 94 százalékos az esély a továbbjutásra.
Az mindenesetre biztos, hogy az uruguayi védelem – élén a 40 éves kapus Fernando Muslerával – nem követhet el olyan súlyos védelmi hibákat, mint a Zöld-foki Köztársaság ellen, mert azokat garantáltan kihasználnák a spanyolok is, akik az első meccsel ellentétben a másodikon már Lamine Yamallal „megtámogatva” sokkal jobb támadójátékot mutattak.
A négypontos spanyolok számára a csoportelsőség kivívása mellett egy fantasztikus sorozat folytatása is a cél lehet, a gárda ugyanis a legutóbbi 33 tétmérkőzésén nem talált legyőzőre.
H csoport:
3. forduló:
szombat: Zöld-foki Köztársaság – Szaúd-Arábia, Houston 2.00
szombat: Uruguay-Spanyolország, Guadalajara 2.00
korábban:
2. forduló:
Uruguay – Zöld-foki Köztársaság 2-2 (2-1)
Spanyolország – Szaúd-Arábia 4-0 (3-0)
1. forduló:
Spanyolország – Zöld-foki Köztársaság 0-0
Szaúd-Arábia – Uruguay 1-1 (1-0)
A csoport állása:
1. Spanyolország 2 1 1 – 4-0 4 pont
2. Uruguay 2 – 2 – 3-3 2
3. Zöld-foki Köztársaság 2 – 2 – 2-2 2
4. Szaúd-Arábia 2 – 1 1 1-5 1