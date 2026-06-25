A bosnyákok már biztos továbbjutók

A bosnyákok négy ponttal és mínusz egyes gólkülönbséggel végeztek harmadikként a B jelű négyesben. Ez mindenképpen elég a továbbjutáshoz, mert négy csoportban már biztosan rosszabbul zár a harmadik helyezett. A C-ben a harmadik meccsét már szintén lejátszó Skócia mögöttük zárt a három pontjával, míg az I-ben a két kör után nullapontos Szenegál a harmadik, amely így szintén nem előzhet.

A másik két csoport a D és a J, amelyekben csak úgy lehet négypontos a harmadik, ha döntetlennel zárul a Paraguay–Ausztrália, illetve az Algéria–Ausztria találkozó, csakhogy így a dél-amerikai és az afrikai gárdának egyaránt mínusz kettes lenne a gólkülönbsége, ami rosszabb, mint az így történetük során először továbbjutó bosnyákoké.

A csoportharmadikok tabellája: