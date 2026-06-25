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A bosnyákok már biztos továbbjutók

Sport
  • 2026.06.25. - 07:07
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A bosnyákokGetty Images via AFP/Richard Heathcote
MH/MTI
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Az először 48 csapat részvételével zajló labdarúgó-világbajnokságon a 12 csoportharmadikból a legjobb nyolc jut a kieséses szakaszba, az első közülük Bosznia-Hercegovina.

A bosnyákok négy ponttal és mínusz egyes gólkülönbséggel végeztek harmadikként a B jelű négyesben. Ez mindenképpen elég a továbbjutáshoz, mert négy csoportban már biztosan rosszabbul zár a harmadik helyezett. A C-ben a harmadik meccsét már szintén lejátszó Skócia mögöttük zárt a három pontjával, míg az I-ben a két kör után nullapontos Szenegál a harmadik, amely így szintén nem előzhet.

A másik két csoport a D és a J, amelyekben csak úgy lehet négypontos a harmadik, ha döntetlennel zárul a Paraguay–Ausztrália, illetve az Algéria–Ausztria találkozó, csakhogy így a dél-amerikai és az afrikai gárdának egyaránt mínusz kettes lenne a gólkülönbsége, ami rosszabb, mint az így történetük során először továbbjutó bosnyákoké.

A csoportharmadikok tabellája:

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1. Bosznia-Hercegovina (B) 3 1 1 1 5-6 4 pont - továbbjutott

2. Svédország (F) 2 1 - 1 6-6 3

3. Horvátország (L) 2 1 - 1 3-4 3

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4. Dél-Korea 3 1 - 2 2-3 3

5. Algéria (J) 2 1 - 1 2-4 3

6. Paraguay (D) 2 1 - 1 2-4 3

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7. Skócia (C) 3 1 - 2 1-4 3

8. Zöld-foki Köztársaság (H) 2 - 2 - 2-2 2

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9. Belgium (G) 2 - 2 - 1-1 2

10. Kongói DK (K) 2 - 1 1 1-2 1

11. Ecuador (E) 2 - 1 1 0-1 1

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12. Szenegál (I) 2 - - 2 3-6 0

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