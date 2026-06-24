Svájc győzött és csoportelső lett, de Kanada és a bosnyákok is szinte biztosan tovább mennek a ’B’-csoportból

Svájc és a társrendező Kanada egymás ellen lépett pályára. A forduló előtt négy-négy ponttal álltak a csoportban, így mindkét gárdának megfelelt volna a döntetlen a biztos továbbjutáshoz. Ezzel az összecsapással párhuzamosan, a csoport másik mérkőzésén az 1-1 pontos Bosznia-Hercegovina Katarral találkozott. A még a legjobb 32 közé jutást jelentő 3. hely elérése érdekében Katarnak mindenképp győznie kellett volna. Mutatjuk, mi történt.

Az általunk online közvetített Svájc-Kanada összecsapás két érintett szövetségi kapitánya, Jesse Marsch és Murat Yakin szerint szóba sem jöhet, hogy a két gárda megállapodna egymással egy szalonremiben. VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ - CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ, B-CSOPORT

SVÁJC–KANADA 2-0

Vancouver, BC Place Vancouver, 21 óra Vezeti: Ramon Abatti (brazil)



SVÁJC: Kobel – Jaquez (Widmer, 74.), Elvedi, Akanji, R. Rodríguez – Freuler, Xhaka – Manzambi (Fassnacht, 85.), Sow (Aebischer, 74.), R. Vargas (Ndoye, 80.) – Embolo (Itten, 85.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin KANADA: Crépeau – A. Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea (Shaffelburg, 83.) – Buchanan (P. David, 74.), Choiniere (Eustáquio, 58.), N. Saliba, Ahmed (Millar, 58.) – J. David, Larin (Oluwaseyi, 58.). Szövetségi kapitány: Jesse Marsch

Gólszerző: R. Vargas (46.), Manzambi (57.), ill. P. David (76.) HIRDETÉS 3' - Méregetik egymást a csapatok. 11' - Embolo vette át a labdát a tizenhatoson belül és 12 méterről kapura lőtt, Crépeau nagyot védett. A kipattanót Manzambi lőtte volna kapura, de Cornelius blokkolt. 13' - Egyedül vezethette kapura a labdát Larin, de nem tudta kicseleznie a svájci kapust, hogy az üres kapuba guríthasson. Később kiderült, hogy azért volt ilyen üresen a kanadaiak támadója, mert hatalmas lesen kapta a labdát.

HIRDETÉS

23' - Kiegyenlített erők küzdelmét látja a két ország szurkolóserege, amikor elérkezik az első hidratációs játékmegszakítás. 33' - David passza után Larin került helyzetbe és 12 méterről kapura lőtt, de Kobel most is védett. 41' - Jobbról David közreműködésével balra került a labda, Ahmed 11 méterről kapura lőtt, Kobel mentett szögletre.

HIRDETÉS

46' - Egyelőre egyik szövetségi kapitány sem változtat, de a szünetben többen is melegítettek. 47' - Szenzációs svájci start, Vargas góljával szereznek vezetést a hellének, Kanada az öltözőben maradt. Egyébként Manzambi tört be két védő közé, majd remekül passzolt Vargashoz, aki 10 méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 1–0! 57' - Amikor már az ember azt hinné, hogy Kanada magához tér, akkor jön újra Svájc és megduplázza az előnyét. Történt ugyanis, hogy remek labdát a mélységből induló Embolo, aki a tizenhatoson belül jól tartotta meg a labdát, majd Manzambihoz passzolt, aki 10 méterről a kapu közepébe lőtt, 2–0!

HIRDETÉS

68' - Kanada sokat birtokolja a labdát, egymás után rúgják a szögleteket. 71' - Beszorult Svájc, de igazi gólhelyzet nem alakult ki Kobel kapuja előtt, majd jött a második hidratációs szünet. 76' - Visszajött a meccsbe társházigazda Kanada. Johnstone indítása után Saliba vette át a labdát a tizenhatoson belül, majd jó ütemben centerezett Promise Davidhez, aki 10 méterről a kapu jobb alsó sarkába lőtt. Első labdaérintéséből lett 2–1!

HIRDETÉS

90' - Minimum 6 perc lesz a ráadás. 90'+6' - Nem adja fel Kanada és bizony Johnston előtt ott is volt a lehetőség az egyenlítésre, de a fejesét védte Kobel. Vége, Svájc győzött és csoportelső lett, Kanada is folytathatja, de már nem hazai pályán!

HIRDETÉS

A csoport első helyét eldöntő mérkőzéssel párhuzamosan az alábbi kezdőcsapatok futottak ki Seattle-ben. BOSZNIA-HERCEGOVINA–KATAR 3-1

Seattle, Seattle Stadion, V: Jesús Valenzuela (venezuelai)



BOSZNIA-HERCEGOVINA: Vasilj – Malic, Katic, Radeljic, Kolasinac – Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Alajbegovic – Demirovic, Dzeko. Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez

KATAR: Abunada – Pedro Miguel, Huhi, Laje, Al-Brake – Gaber, Fati, Budiaf – Edmilson, Al-Hajdosz, Afif. Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui A gólok története...

29' - Alajbegovics egy csel után tolt a labdán, majd 18 méterről, jobbal hatalmas gólt zúdított a katari kapuba, Abunada nem érte el a nagy erővel meglőtt labdát, 1–0. 34' - Öngóllal duplázták meg előnyüket a bosnyákok. Dzeko jobbról, kapásból középre tette a labdát, ami Al-Breik lábáról szerencsétlenül bepattant a rövid sarokba, 2–0. 42' - Nem adta fel Katar. Edmilszon Zsunior az ötösről passzolt, a középen üresen érkező Al-Hajdosznak pedig már könnyű dolga volt négy méterről, az üres kapura. Ezzel visszajött a meccsbe Katar, 2–1.