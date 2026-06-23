Gulijevát a NOB megfosztotta az ezüstérmétől

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Ismét megváltozott a dobogósok sorrendje a 2012-es londoni olimpia női 800 méteres futószámában, miután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó bizottsága – a sportági világszövetség (WA) eredménymódosítása nyomán – kizárta és megfosztotta ezüstérmétől a 34 éves török Jekatyerina Gulijevát, aki még oroszként végzett másodikként a brit fővárosban.

Az ötkarikás érmek újraelosztásáról szóló NOB-döntést a TASZSZ orosz állami hírügynökség kedden ismertette, emlékeztetve rá, hogy utóbb – 2017-ben – a szám eredeti aranyérmesét, a szintén orosz Marija Szavinovát is doppingvétség miatt diszkvalifikálták. A jelenleg érvényes határozat szerint a 14 évvel ezelőtti játékok női 800-as olimpiai bajnoka az amúgy vitatott nemiségű, eredendően második dél-afrikai Caster Semenya, az ezüstérmes a kenyai Pamela Jelimo, a bronzérmes pedig az amerikai Alysia Montano. Jelimo Londonban negyedikként, Montano pedig ötödikként ért célba.

A NOB a végső, hivatalos éremújraosztást az utolsó fellebbezések lezárulta után hagyta jóvá.