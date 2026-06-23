Fábián Bettina hétórás infúziós kezelésre szorult a hétvégi úszó vk után

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Hétórás infúziós kezelésre szorult Fábián Bettina azt követően, hogy hétvégén részt vett a nyílt vízi úszók portugáliai világkupaversenyén Setubalban, és a víz hasonlóan rossz minősége miatt nem vállalja a részvételt idén nyáron a párizsi Európa-bajnokságon.

Fábián Bettina – aki 3, illetve az olimpiai programban szereplő 10 kilométeren egyaránt ezüstérmes lett Setubalban – közösségi oldalán úgy fogalmazott: néhány órával azt követően, hogy hazaért a vk-viadalról, annyira rosszul lett, hogy kórházba kellett szállítani, ahol „hét órán keresztül infúziós kezelésre” szorult. Hozzátette: a párizsi olimpia óta, amikor a Szajnában úszott – és lett ötödik –, nem volt ennyire rosszul.

Kiemelte: mindez azonban nem csak róla szól, mert „nem először fordul elő, hogy sportolók kórházba kerülnek egy ezen a helyszínen megrendezett verseny után”. Fábián Bettina felvetette a nemzetközi szövetség (World Aquatics) felelősségét, amely ezeket a versenyeket rendezi, és felelősséggel tartozik az úszók biztonságáért, mégis úgy tűnik, tette hozzá, hogy a vízminőség kérdését továbbra is másodlagos szempontként kezelik.

„Elegünk van abból, hogy újra és újra kockára kell tennünk az egészségünket. Az egészségünk nem vicc” – mondta az úszó, azzal kiegészítve, hogy mindez egyáltalán nem mellékes részlet, és talán éppen ezért nem kellene erről újra és újra nyilatkozniuk az érintett úszóknak.