Bondár Anna a második szett közepén feladta a mérkőzést, így Udvardy Panna jutott tovább a magyar csatából az Eastbourne-ben zajló, 283 ezer dollár (87 millió forint) összdíjazású füves pályás női tenisztorna első fordulójában.
A WTA Touron ritkán látható párharcra került sor a dél-angliai üdülővárosban, mivel két magyar csapott össze az eastbourne-i gyepen, ráadásul a világranglistás helyezésük alapján a női mezőny két legjobb magyarja. Jelenleg mindössze négy pozíció választja el őket egymástól, a 27 éves Udvardy a 71., míg a két esztendővel idősebb Bondár a 75. a rangsorban.
A Billie Jean King Kupa-válogatott oszlopos tagjai számtalan közös edzés mellett eddig mindössze kétszer találkoztak hivatalos WTA-meccsen: 2021-ben Hágában Udvardy, 2022-ben – szintén salakon – Palermóban pedig Bondár bizonyult jobbnak.
A harmadik csatájuk szoros küzdelmet hozott, az első szettben mindkét játékos hozta az adogatójátékait, a rövidítésben pedig Udvardy volt a jobb. A folytatásban sem láthatott egyetlen bréket sem a közönség, aztán Udvardy 3:2-es vezetésénél Bondár jelezte, hogy nem tudja folytatni a meccset, így 1 óra 22 perc játék után előbbi teniszező készülhet a nyolcaddöntőre.
A 16 között a harmadik helyen kiemelt lett Jelena Ostapenko (35.) vár Udvardyra.
Eredmény, egyes, 1. forduló (a 16 közé jutásért):
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Udvardy Panna-Bondár Anna 7:6 (7-4), 3:2-nél Bondár feladta
később, páros, nyolcaddöntő:
Asia Muhammad, Stollár Fanny (amerikai, magyar, 4.)-Freya Christie, Eden Silva (brit) 16.00 körül