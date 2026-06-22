Ukrajna megtámadott egy fontos légvédelmi rakétaelektronikai gyárat

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Az X-en jelenleg keringő videofelvétel állítólag a voronyezsi félvezetőgyár elleni támadást mutatja. Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara szerint a támadáshoz levegőből indított cirkálórakétákra lettek kilőve.

Az ukrán fegyveres erők állítólag hétfőn megtámadták az oroszországi Voronyezs városát. Az orosz hatóságok egyelőre nem erősítették meg a támadást.

A célpontként szolgáló vállalat állítólag az orosz katonai-ipari komplexum kulcsfontosságú eleme volt. Az orosz ipari hálózat részeként állítólag számos rakéta- és légvédelmi rendszerhez elengedhetetlen elektronikus alkatrészeket gyártott és szállított. Az orosz hatóságok egyelőre nem erősítették meg az üzem elleni támadást -írja a focus.de.