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Ukrajna megtámadott egy fontos légvédelmi rakétaelektronikai gyárat

Tömeges támadás Oroszországban

Oroszország-Ukrajna
  • 2026.06.22. - 23:03
orosz ukrán háború oroszország moszkva
Ukrán támadás érte az oroszországi félvezetőgyáratAFP
MH
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Az ukrán fegyveres erők állítólag hétfőn megtámadták az oroszországi Voronyezs városát.

Az X-en jelenleg keringő videofelvétel állítólag a voronyezsi félvezetőgyár elleni támadást mutatja. Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara szerint a támadáshoz levegőből indított cirkálórakétákra lettek kilőve.

Az ukrán fegyveres erők állítólag hétfőn megtámadták az oroszországi Voronyezs városát. Az orosz hatóságok egyelőre nem erősítették meg a támadást.

A célpontként szolgáló vállalat állítólag az orosz katonai-ipari komplexum kulcsfontosságú eleme volt. Az orosz ipari hálózat részeként állítólag számos rakéta- és légvédelmi rendszerhez elengedhetetlen elektronikus alkatrészeket gyártott és szállított. Az orosz hatóságok egyelőre nem erősítették meg az üzem elleni támadást -írja a focus.de.

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