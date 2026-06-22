Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap

A hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudott törni az orosz hadsereg az utóbbi nap folyamán, a harcokban mintegy 1440 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan - közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint az orosz erők Kosztyantinivka délnyugati részén folytatták a szétszórt ukrán csoportok felszámolását, és elfoglaltak 103 épületet. A beszámoló az ukrán veszteségeket 85 katonában, egy gyalogsági harcjárműben, egy harci páncélozott járműben, nyolc gépjárműben, egy önjáró tüzérségi lövegben, 21 szárazföldi robotrendszerben és 27 drónirányító állásban adta meg.

Limanban a moszkvai tájékoztatás szerint nyugaton haladt előre az orosz hadsereg, és elfoglalt tíz harcálláspontot, valamint 46 épületet. A minisztérium szerint az ukrán fél ott több mint 30 katonát, két gépkocsit, egy quadot és hat szárazföldi robotrendszert veszített el.

A hétfői hadijelentés a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel ukrán olajfinomítókat, valamint az üzemanyagellátási, az energetikai és a közlekedési infrastruktúra létesítményeit, katonai célokat szolgáló üzemanyagraktárakat, pilóta nélküli nagy hatótávolságú repülőszerkezetek összeszerelésének helyszíneit, öt páncélozott harcjárművet, egy rakéta-sorozatvetőt, 12 irányított légibombát, továbbá 734 repülőgép típusú drónt és négy legénység nélküli motorcsónakot.