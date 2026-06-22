Az oroszok szerint öt frontszakaszon történt előretörés

A hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudott törni az orosz hadsereg az utóbbi nap folyamán, a harcokban mintegy 1440 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan - közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.
A tárca szerint az orosz erők Kosztyantinivka délnyugati részén folytatták a szétszórt ukrán csoportok felszámolását, és elfoglaltak 103 épületet. A beszámoló az ukrán veszteségeket 85 katonában, egy gyalogsági harcjárműben, egy harci páncélozott járműben, nyolc gépjárműben, egy önjáró tüzérségi lövegben, 21 szárazföldi robotrendszerben és 27 drónirányító állásban adta meg.
Limanban a moszkvai tájékoztatás szerint nyugaton haladt előre az orosz hadsereg, és elfoglalt tíz harcálláspontot, valamint 46 épületet. A minisztérium szerint az ukrán fél ott több mint 30 katonát, két gépkocsit, egy quadot és hat szárazföldi robotrendszert veszített el.
A hétfői hadijelentés a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel ukrán olajfinomítókat, valamint az üzemanyagellátási, az energetikai és a közlekedési infrastruktúra létesítményeit, katonai célokat szolgáló üzemanyagraktárakat, pilóta nélküli nagy hatótávolságú repülőszerkezetek összeszerelésének helyszíneit, öt páncélozott harcjárművet, egy rakéta-sorozatvetőt, 12 irányított légibombát, továbbá 734 repülőgép típusú drónt és négy legénység nélküli motorcsónakot.
Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Vesztyi hírszolgálatnak kijelentette, hogy az orosz hadsereg Raj-Olekszandrivka település múlt csütörtöki elfoglalása eredményeképpen tüzérségi ellenőrzés alá vonta a Szlovjansk-Kramatorszk agglomeráció jelentős részét.
A helyi hatóságok több régióból jelentettek hétfőn ukrán drón- és tüzérségi támadást. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester délelőtt az orosz fővárosra irányított 84 repülőgép típusú, pilóta nélküli repülőszerkezet megsemmisítéséről számolt be. Dél körüli közlések szerint Moszkva mind a négy polgári repülőterén felfüggesztették a forgalmat. A Kurszk megyei Vigornoje községben egy nő életét vesztette, Voronyezsben pedig három civil megsebesült dróntámadásban.
Szergej Akszjonov, az elcsatolt Krím vezetője hétfőn biztonsági okokra hivatkozva rendeletben szeptember 1-jéig megtiltotta, hogy a félszigeten működő táborok, szanatóriumok és egyéb szálláshelyek gyerekcsoportot fogadjanak. A korlátozás kiterjed a kirándulásokra, találkozókra, fesztiválokra és edzőtáborokra is. Emiatt megkezdődött az Artek üdülővárosban nyaraló gyermekek hazaszállítása.
Az orosz Szövetségi Biztonság Szolgálat (FSZB) közölte, hogy hazaárulás vádjával őrizetbe vett egy 21 éves voronyezsi lakost, akit gyanúja szerint az ukrán titkosszolgálatok a moszkvai régióbeli katonai létesítmények megfigyelésére szerveztek be. A gyanúsított a feladathoz futárokat keresett az interneten, és részt vett olyan ukrán telefonos ügyfélszolgálatok munkájában is, amelyek orosz állampolgárok megtévesztésére szakosodtak.