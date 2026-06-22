Ukrán Azov Brigád Hornet drónokkal támadja Mariupolt

Négy évvel Mariupol eleste után az Azov Brigád visszavág. Mesterséges intelligencia által vezérelt drónok segítségével támadja az orosz utánpótlási útvonalakat, és nyomást gyakorol Moszkva megszállására.

Négy évvel Mariupol eleste után az ukrán Azov Brigád ismét támad célpontokat a stratégiailag fontos kikötő körül. A L’Independent, egy francia hírportál szerint az 1. Azov Hadtest nemrégiben alállomásokat, javítóműhelyeket és egy engedélyezett hajót vett célba. A támadás áramkimaradást okozott a kikötővárosban. Az Azov Brigád az Oroszországgal szembeni ellenállás szimbóluma Ukrajnában, különösen a Mariupol körüli harcok óta. Akkoriban az ukrán harcosokat egy hónapokig tartó ostrom után arra kényszerítették, hogy elhagyják a lerombolt Azovsztal acélgyárat. A Reuters szerint több száz katona esett áldozatul vagy esett fogságba. Az egység ideológiai eredete és a szélsőjobboldalhoz fűződő korábbi kapcsolatai miatt továbbra is rendkívül vitatott. Több mint 700 katona van még mindig őrizetben

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A L’Independent szerint több mint 700 Azov katona van még mindig orosz őrizetben. Ráadásul az egység most jelentősen nagyobb, mint 2022-ben volt. A hadtest most hat dandárból, egy drónezredből, különleges erőkből és saját adataik szerint több tízezer katonából áll. A közelmúltbeli támadásokban a Hornet drónt használták. Ez egy mesterséges intelligenciával működő modell az amerikai Perennial Autonomy cégtől. A jelentés szerint a hatótávolságát 100-ról 160 kilométerre növelték a Starlink terminálok integrációjával. Ez különösen alkalmassá teszi a rendszert a Mariupol és Donyeck környéki orosz utánpótlási útvonalak, valamint a Krímhez vezető összeköttetés elleni támadásokra. Acélgyárért folyik a harc: Oroszország tűzszünetet hirdet Mariupolban

A súlyosan megrongálódott Azovsztal acélgyár Mariupolban az ukrán ellenállás szimbólumává vált az orosz támadással szemben 2022-ben.

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