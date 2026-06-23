Egy híres tévés műsorvezető édesanyja nem élte túl az elrablását

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A BBC szerint maguk az emberrablók értesítették a családot a 84 éves nő haláláról. Két üzenetet küldtek a rokonoknak: az elsőben 1 millió bitcoin váltságdíjat követeltek, a másodikban pedig azt állították, hogy meghalt.

A cikk szerint a támadók bocsánatot kértek a tévés műsorvezető családjától, és kijelentették, hogy nem akarták, hogy így alakuljon. A Pima megyei seriffhivatal nem volt hajlandó nyilvánosságra hozni az üzenetek tartalmát.

Februárban Savannah Guthrie 1 millió dolláros jutalmat ajánlott fel édesanyja hollétére vonatkozó információkért, aki február 1-jén tűnt el arizonai otthonából. A nyomozók emberrablást fontolgattak. A nőről úgy tudni, hogy egy körülbelül 1 millió dollár értékű kastélyban élt.