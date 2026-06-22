Átadták az Országos Színházi Találkozó díjait

Átadták Országos Színházi Találkozó (OSZT) díjait vasárnap Debrecenben: a szakmai zsűri 12 kategóriában, a MASZK-SzíDoSz színészzsűri pedig 4 csoportban hirdetett győzteseket vasárnap. A eseménynek idén június 15. és 21. között Debrecen adott otthont, a versenyprogramban 14 előadás mutatkozott be - közölte a szervező Csokonai Nemzeti Színház az MTI-vel.

A REVIZOR ?EBI3OP nyerte a legjobb előadásért járó díjat, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, a Gyulai Várszínház, a Nemzeti Színház és a Győri Nemzeti Színház előadásában. Nívódíjas lett az Ördögkatlan Produkció Reggel és este című darabja. A legjobb férfi színész idén Kónya-Ütő Bence (Rinocéroszok - a Figura Stúdió Színház és a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház előadása), a legjobb női szereplő Kováts Adél és Tóth Ildikó megosztva lettek (Gyerekek - a Radnóti Miklós Színház előadása). A legjobb rendezőnek járó elismerést Bocsárdi László kapta a Rinocéroszok darabért, a Figura Stúdió Színház és a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház előadásában. A legjobb színházi zene kategóriában Rozs Tamás nyert a Reggel és este darabbal. A legjobb dramaturg díját Zsigó Anna és Koltai M. Gábor vehette át a Szegedi Nemzeti Színház Marica grófnő előadásért. A legjobb alkalmazott koreográfus Mezei Bence lett a Kosztolányi Dezső Színház előadásáért.

A szépség meggyilkolásáért. A REVIZOR ?EBI3OP jelmeztervezője, Pál Alexandra lett a kategória legjobbja, a díszlettervezők közül pedig Ondraschek Péter nyert a Zentai Magyar Kamaraszínház Baal előadásáért. A legjobb férfi mellékszereplő díját megosztva nyerte Börcsök Olivér és Lukács Ádám a Miskolci Nemzeti Színház Gettójában nyújtott játékukért. A nőknél a legjobb mellékszereplő Polyák Anita lett a REVIZOR ?EBI3OP-ban nyújtott alakításáért. A MASZK-SzíDoSz színészzsűrije szerint a legjobb színésznő Mezei Kinga lett a Baal című darabban nyújtott előadásáért, míg a legjobb színész Harsányi Attila lett a Kean és a Gettó című produkciókban nyújtott alakításaiért.

Básti Lajos-díjban a legjobb 35 év alatti színészek és színésznők részesülhetnek, idén a REVIZOR ?EBI3OP két szereplője, Séra Dániel és Jakab K. Tamás megosztva vehették át az elismerést és a Weöres Sándor Színház művésze, Nagy-Bakonyi Boglárka A Noszty fiú esete Tóth Marival című produkcióban nyújtott alakításáért is átvehette az elsimerést. Az előadások mellet számos izgalmas szakmai és szórakoztató program várta az érdeklődőket a Csokonai Teátrumban, a Csokonai Fórumban és Debrecen belvárosában, valamint az OSZT ötödik napján átadták a Vidéki Színházigazgatók Egyesületének pályázaton elnyerhető ösztöndíját, amely olyan tehetséges pályakezdőket támogat, akik jövőjüket vidéki színházban, társulatban képzelik el. A pályázaton 15 fiatal tehetséget jutalmaztak.