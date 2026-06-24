Továbbra sem látszik a román kormányválság vége

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Nicușor Dan államfő újabb konzultációsorozatot hirdetett a Cotroceni-palotában, a parlamenti pártok küldöttségei pedig sorra elmondták az elnöknek, milyen elképzeléseik maradtak a hetek óta tartó politikai válság megoldására - írja a kolozsvári Főtér. Mint a cikkből kiderül, a PSD alig néhány percig tárgyalt az államfővel, utána Sorin Grindeanu pártelnök azt mondta vállalják a kormányzást s elnököt is hajlandóak adni. Viszont kizárta annak lehetőségét, hogy a szélsőséges AUR-ral közösen irányítsák az államot.

George Simion, az AUR elnöke a szintén rövid konzultáció után leszögezte: nem megoldás semmilyen kisebbségi kormányzási konstrukció, az AUR nem a probléma, hanem a megoldás része. Azt mondta: hajlandók kormányozni és kormányfőt is javasoltak az államfőnek. „Az AUR nélkül nem lehet” – fogalmazott Simion. Politikai források szerint azonban Simionék a nyilvánosan elmondottakkal ellentétben nem tettek javaslatot a kormányfő személyére, és arról próbálták meggyőzni Nicușor Dant, hogy az AUR-t ne tekintsék szélsőségesnek és többé ne marginalizálják az alakulatot.

Arra is hajlandónak mutatkoztak, hogy támogassanak egy kormányt, akkor is, ha nem ők adják a miniszterelnököt - de csak azzal a feltétellel, ha a kormányprogramba bekerülnek az AUR bizonyos célkitűzései.