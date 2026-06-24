Vállalná a kormányzást a román Szociáldemokrata Párt

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A jelenlegi bukaresti kormánykoalícióból korábban kilépő és a Bolojan-kormány megbuktatását kezdeményező Szociáldemokrata Párt (PSD) kész vállalni a kormányzást, és Sorin Grindeanu pártelnököt javasolja miniszterelnöknek – jelentette be szerdán maga Grindeanu a politikai szervezet vezetőségének ülése után.

A PSD elnöke szerint a párt vezetőségi ülésén egyhangúlag döntöttek a kormányra lépésről és a miniszterelnökjelölt személyéről.

A legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező PSD már kedden, a Nicusor Dan államfővel folytatott egyeztetésen is jelezte az államfőnek, hogy kész vállalni a kormányzás felelősségét, ha kisebbségi kormánya megkapja a parlament felhatalmazását.

Sorin Grindeanu PSD-elnök kizárta annak lehetőségét, hogy közösen alakítson kormányt azzal a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR), amellyel május elején összefogott, hogy megbuktassa az Ilie Bolojan nemzeti liberális (PNL) miniszterelnök vezette kormányt, amelyben addig a PSD is részt vett.