Az amerikai elnököt éles kritikák érték

Donald Trump amerikai elnököt éles kritikák érték az iráni háborúval kapcsolatban szerdán, republikánus képviselőtársaival tartott zárt ajtók mögötti találkozóján, röviddel azelőtt, hogy kormánya több tízmilliárd dollárt kért a Kongresszustól a konfliktus finanszírozására.

Több jelenlévő republikánus is azt mondta, hogy Trump szóváltásba keveredett Bill Cassidy szenátorral, aki azt mondta, hogy a kormányzatnak meg kell magyaráznia a Trump által a múlt héten aláírt keretmegállapodást, amely pénzügyi ösztönzőket biztosít Iránnak, de elmarad a háború elején kitűzött céloktól. „Az amerikai népnek többet kell tudnia, mint amennyit mondanak nekünk” – mondta Cassidy az újságíróknak. „Úgy tűnik, bár nem vagyok benne biztos, hogy ez az egész nem úgy halad, ahogy mondták nekünk.” Később, látszólag az elnök kedvében járva, a Szenátus republikánus vezetői késő estére szavazást szerveztek az Iránnal való ellenségeskedés beszüntetését szorgalmazó határozat blokkolására.

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A Szenátus 50–47 arányban, nagyrészt párthovatartozás mellett megszavazta a háborús hatalmakról szóló határozat blokkolását, amelyet májusban eljárási szavazáson terjesztettek elő. „Ez a szavazás felhívja Irán figyelmét” – mondta Trump a közösségi médiában a szerdai késő esti szavazás után, bár ez nem befolyásolja a korábbi szavazást. A szerdai eszmecsere, amit Trump saját pártjának egyik tagjával folytatott, jól mutatja, hogy a háború mennyire megterhelte az elnököt a novemberi választások előtt, amelyek eldöntik a Kongresszus feletti ellenőrzést.

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Egy Reuters/Ipsos közvélemény-kutatás szerint Trump népszerűségi mutatója a tavalyi hivatalba lépése óta a legalacsonyabb, és az amerikaiaknak csak egynegyede gondolja úgy, hogy a háború megérte az árát. A párbeszéd egy nappal azután történt, hogy a Szenátus egy külön szavazáson megszavazta, hogy utasítja Trumpot a háború befejezésére a Képviselőház által ebben a hónapban elfogadott határozatról. Cassidy egyike volt annak a négy republikánusnak, akik támogatták a határozatot, az ellenzéki demokratákkal együtt. Trump nem említette a Cassidyvel folytatott eszmecserét, akit egy Trump által támogatott kihívó döntött meg a helyéről az idei előválasztáson. Később bírálta a Szenátust.

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„Irán látja ezt, és azt kérdezi: »Miről van szó?« Most már tudják, értelmetlen, ugye?” – mondta Trump újságíróknak a Fehér Házban. Néhány órával később a kormányzat 70 milliárd dollárt kért a Kongresszustól a háború költségeinek fedezésére, amivel növelte az Egyesült Államok 867 milliárd dolláros katonai költségvetését. A szerdai késő esti szavazáson Cassidy, aki a közelmúltbeli iráni háborús felhatalmazásokról szóló határozatok mellett szavazott, most nemmel voksolt.

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Két republikánus, a maine-i Susan Collins és az alaszkai Lisa Murkowski szenátorok, egy kivételével minden demokratával együtt a határozat mellett szavaztak. A pennsylvaniai John Fetterman szenátor volt az egyetlen demokrata, aki nemmel voksolt. A Kentucky állambeli republikánus Mitch McConnell szenátor és a coloradói Michael Bennet nem szavazott. Egy szerda esti X-bejegyzésben Cassidy megköszönte J. D. Vance alelnöknek és Steve Witkoff különmegbízottnak az „Iránnal kapcsolatos alapos délutáni tájékoztatást”.

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„Köszönöm a Fehér Háznak küldött gyors meghívást, hogy számos aggályomat megvitathassák” – mondta Cassidy. Az olajárak csütörtökön a háború kezdete óta nem látott mélypontra estek, miután az Egyesült Államok és Irán között létrejött kezdeti megállapodás feloldotta Irán szorítását a Hormuzi-szorosban, lehetővé téve a forgalom újbóli áramlását. Az iráni Forradalmi Gárda arra figyelmeztette a hajókat, hogy maradjanak a Teherán által kijelölt útvonalakon a Hormuzi-szoroson keresztül, és elutasította az újonnan bejelentett, Iránnal nem egyeztetett hajózási útvonalakat, mivel azokat elfogadhatatlannak és veszélyesnek minősítette.

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A közlemény egy nappal azután hangzott el, hogy Omán a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel együttműködve ideiglenes hajózási útvonalakat jelentett be a szoroson keresztül. Egy közleményben az IRGC arra sürgette a hajókat, hogy a 16-os tengeri csatornán keresztül működjenek együtt a Forradalmi Gárda haditengerészetével, és fellépéssel fenyegette meg azokat, akik megszegik a követelményeiket. Mielőtt a vízi utat a háborúban blokád alá vették, a globális olaj- és cseppfolyósított földgázszállítmányok egyötödét szállította.

Ellentmondásos beszámolók láttak napvilágot a keretmegállapodás elemeiről, ami belföldi és külföldi bírálatokat váltott ki Trumppal szemben. Az Iránnak nyújtott pénzügyi ösztönzők, nukleáris létesítményeinek ellenőrzése, a szoros feletti ellenőrzés és Izrael párhuzamos libanoni háborúja mind vitatott. A megállapodás 60 napos tárgyalásokat vázol fel a bonyolultabb részletek, például Irán atomprogramjának megvitatására.

A javasolt békemegállapodás szkepticizmust váltott ki a Közel-Keleten, ahol a háború alatt számos államot támadott Irán, és a megállapodást túl nagylelkűnek tartják Teheránnal szemben, beleértve a 300 milliárd dolláros alapot és bizonyos szankciók eltörlését. Washington Öböl-menti szövetségesei attól tartanak, hogy az újjáépítési alap segíthet Iránnak újjáépíteni hadseregét. A megállapodás nem foglalkozik Teherán ballisztikusrakéta-kapacitásával sem. A megállapodás értelmében Iránnak 60 napig szabadon kell hajóznia a Hormuzi-szoroson keresztül, Teherán pedig azt javasolta, hogy ezt követően vámot vessenek ki.

Irán környezetvédelmi, navigációs és biztonsági díjakat javasolhat a Perzsa-öböl menti államokkal folytatott közelgő tárgyalásokon – mondta egy, a tárgyalásokról tájékoztatott diplomata. Washington és Perzsa-öböl menti szövetségesei ellenzik az ilyen díjakat. „Nem fogunk semmi olyat tenni, ami aláásná szövetségeseink, a régióban régóta fennálló szövetségeseink biztonságát” – mondta Marco Rubio amerikai külügyminiszter Kuvaitban, ahol az amerikai nagykövetség a háború miatti leállás után újraindította működését. Washingtonban Libanon és Izrael megvitatta az Egyesült Államok által támogatott javaslatot, amely szerint az izraeli erők kivonulnának az általuk megszállt területekről, és azokat visszaadnák a libanoni hadsereg ellenőrzésének.