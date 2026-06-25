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Trump gyorsítaná az amerikai fegyvergyártást

Külföld
  • 2026.06.25. - 08:33
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Donald TrumpAFP/Mandel Ngan
MH/MTI
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Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban találkozott a vezető amerikai hadiipari vállalatok képviselőivel, miközben kormánya fel kívánja gyorsítani a lőszerek és fegyverrendszerek gyártását az iráni hadműveletek és más konfliktusok nyomán megcsappant amerikai készletek pótlására.

A mostani volt a második olyan fehér házi egyeztetés az évben, amelyen a legnagyobb amerikai hadiipari vállalatok vezetői a fegyvergyártás bővítéséről tárgyaltak. Márciusban többek között a BAE Systems, a Lockheed Martin, a Northrop Grumman, az RTX, a Boeing, a Honeywell Aerospace és az L3Harris Technologies vezetői vettek részt hasonló megbeszélésen Pete Hegseth védelmi miniszterrel.

A Pentagon tárgyalói idén előzetes megállapodásokat kötöttek több vállalattal a termelés jelentős növeléséről. A Lockheed Martinnal létrejött egyezség alapján a Patriot légvédelmi rakéták elfogórakétáinak gyártását a háromszorosára, a THAAD rakétaelhárító rendszer elfogórakétáinak termelését pedig a négyszeresére emelnék. Az RTX-szel emellett többéves keretmegállapodás született a Tomahawk manőverező robotrepülőgépek és az AMRAAM levegő-levegő rakéták gyártásának bővítéséről, ezek azonban még nem alakultak végleges szerződésekké.

A Trump-kormányzat az elmúlt hónapokban fokozta a nyomást a védelmi vállalatokra annak érdekében, hogy a részvényesi kifizetések helyett a termelés bővítését helyezzék előtérbe.

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Az elnök januárban rendeletet írt alá azoknak a vállalkozóknak az azonosításáról, amelyek nem teljesítik megfelelően kormányzati szerződéseiket, miközben továbbra is nyereséget juttatnak részvényeseiknek.

Az amerikai szenátus fegyveres erők bizottsága ebben a hónapban jóváhagyta a 2027-es pénzügyi évre vonatkozó védelmi felhatalmazási törvénytervezet saját változatát, amely 1,15 billió dolláros védelmi kiadással számol, és több fegyverrendszer többéves beszerzését is lehetővé tenné. A jogszabály elfogadása őszre várható.

A légvédelmi rendszerek iránti kereslet az Egyesült Államokban és szövetségeseinél az iráni konfliktus és az erősödő geopolitikai feszültségek következtében jelentősen emelkedett.

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