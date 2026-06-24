Másfél év után befejeződött Netanjahu bírósági meghallgatása az ellene hat éve folyó korrupciós perben

Ezekben az ügyekben a nyomozás csaknem tíz évvel ezelőtt kezdődött el. A kormányfő először 2024. december 10-én állt a bíróság elé. Vallomássorozatát azonban többször megszakították, illetve elhalasztották olyan kérelmeire, amelyeket egészségügyi problémái, külföldi diplomáciai útjai, valamint a figyelmét igénylő sürgős biztonsági és diplomáciai ügyek miatt nyújtott be.

Netanjahu a meghallgatását az ügyészség elleni éles támadással zárta le. "Tíz évnyi pokol ért most véget - nincs rá más szó" - mondta a bíráknak a szerdai tárgyalás végén. "Ezeket az éveket sem nekem, sem a családomnak nem lehet visszaadni, de egy dolgot még lehet tenni: feltárni az igazságot, és érvényt szerezni neki" - tette hozzá. A miniszterelnök kijelentette, hogy "nem volt olyan határ, amelyet (a vádhatóság) ne lépett volna át" a per során "azért, hogy valamilyen bűncselekményt találjon". "Miközben próbálom vezetni az országot olyan nehézségek között, amelyek talán a legnagyobbak, amelyekkel valaha szembenéztünk, azt látom, hogy ez az aljas, hazug és rosszindulatú eljárás valójában nemcsak az én személyes jogaim ellen irányul, hanem a választók jogát is sérti ahhoz, hogy engem válasszanak vezetőjüknek" - jelentette ki.

Netanjahut csalással, hivatali visszaéléssel és vesztegetés elfogadásával vádolják, mégpedig a számára kedvező médiamegjelenésekért kapott ellenszolgáltatás formájában.