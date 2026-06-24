Európa aggódik a kínai tevékenységek miatt Tajvan partjainál

Németország, Franciaország és Nagy-Britannia figyelmeztet Kína új járőrözéseire Tajvantól keletre. Egyre nagyobb az aggodalom, hogy Peking tovább eszkalálja a helyzetet a tengeren.
Ismét fokozódik a feszültség Tajvan körül. Nagy-Britannia, Franciaország és Németország szerdán szokatlanul erős figyelmeztetést adott ki a kínai tevékenységekre a Tajvantól keletre fekvő vizeken. A Reuters szerint a három ország ezeket a tevékenységeket a regionális stabilitás, a hajózás szabadsága és a nemzetközi tengeri forgalom biztonsága fenyegetésének tekinti.
A figyelmeztetés a kínai parti őrség új műveletére adott válasz. Peking már június elején bejelentette, hogy különleges intézkedést indít ott a "tengerészeti jog érvényesítése érdekében". Tajvan felháborodással reagált. A "Taipei Times" tajvani újságban megjelent beszámolók szerint Kína hajókat küld egy olyan tengeri területre, amelyet Tajpej nem ismer el kínaiként.
Három főváros közös figyelmeztetése
A legtöbb országhoz hasonlóan Németország, Franciaország és Nagy-Britannia sem tart fenn hivatalos diplomáciai kapcsolatokat Tajvannal. Ennek ellenére ismételten aggodalmukat fejezték ki a Peking részéről egyre növekvő nyomás miatt. Ugyanakkor a három ország megerősítette, hogy elutasítja a status quo bármilyen egyoldalú megváltoztatását – különösen fenyegetéssel, erőszakkal vagy kényszerrel.
Vita a Tajvantól keletre fekvő tengeri területről
A Reuters szerint Kína azzal indokolja a járőrözést, hogy Japán és a Fülöp-szigetek tárgyalásokat kíván kezdeni a Tajvantól keletre fekvő tengeri határokról. Peking a vizeket saját kizárólagos gazdasági övezetének részének tekinti. Ezért a tárgyalások "teljesen illegálisak, semmisek és érvénytelenek".
Tajvan határozottan elutasítja ezt az állítást. A Taipei Times szerint a sziget parti őrsége kijelentette, hogy már június elején megfigyeltek kínai hajókat a térségben. Bár ezek a hajók nem léptek be a korlátozott vizekre, Tajpej határozottan elítélte Kína szuverenitásának érvényesítését a térség felett.