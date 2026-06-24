Európa aggódik a kínai tevékenységek miatt Tajvan partjainál

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Németország, Franciaország és Nagy-Britannia figyelmeztet Kína új járőrözéseire Tajvantól keletre. Egyre nagyobb az aggodalom, hogy Peking tovább eszkalálja a helyzetet a tengeren.

Ismét fokozódik a feszültség Tajvan körül. Nagy-Britannia, Franciaország és Németország szerdán szokatlanul erős figyelmeztetést adott ki a kínai tevékenységekre a Tajvantól keletre fekvő vizeken. A Reuters szerint a három ország ezeket a tevékenységeket a regionális stabilitás, a hajózás szabadsága és a nemzetközi tengeri forgalom biztonsága fenyegetésének tekinti.

A figyelmeztetés a kínai parti őrség új műveletére adott válasz. Peking már június elején bejelentette, hogy különleges intézkedést indít ott a "tengerészeti jog érvényesítése érdekében". Tajvan felháborodással reagált. A "Taipei Times" tajvani újságban megjelent beszámolók szerint Kína hajókat küld egy olyan tengeri területre, amelyet Tajpej nem ismer el kínaiként.

Három főváros közös figyelmeztetése