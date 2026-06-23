Tajvan ötnapos hadgyakorlatot tart

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Tajvan hadserege ezen a héten nagyszabású, ötnapos harckészültségi gyakorlatot tart, amelynek során Kína a sziget körüli rutinszerű napi járőrözésének egyikét hirtelen valódi támadássá alakítja, számolt be a Reuters a tajvani védelmi minisztériumra hivatkozva. A június 26-ig tartó gyakorlatokon Tajvan fegyveres erejének egésze részt vesz és közös műveleteket gyakorol egy esetleges támadási kísérlet elhárítására – közölte a karpatalja.info .

„Ezen harckészültségi gyakorlatok fő célja, hogy minden szintű egységet megismertessenek a harctéri körülményekkel a telepítési fázisban, amikor a teljes harckészséget kihirdetik” – közölte a tajvani védelmi minisztérium.

A manőverek során a tajvani katonai személyzet a békeidőből a háborús időbe való gyors átmenetet és a harcállásokba való telepítést gyakorolja valós terepen és valós időben, standard harci felszerelések, fegyverek és felszerelések használatával.

Tajvan védelmi minisztériuma a gyakorlatoktól a csapatok és műveletek közös parancsnokságának és irányításának javítását, a logisztika fejlesztését és a tüzelési állások előkészítését várja.