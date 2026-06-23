Tajvan ötnapos hadgyakorlatot tart

Tajvan hadserege ezen a héten nagyszabású, ötnapos harckészültségi gyakorlatot tart, amelynek során Kína a sziget körüli rutinszerű napi járőrözésének egyikét hirtelen valódi támadássá alakítja, számolt be a Reuters a tajvani védelmi minisztériumra hivatkozva. A június 26-ig tartó gyakorlatokon Tajvan fegyveres erejének egésze részt vesz és közös műveleteket gyakorol egy esetleges támadási kísérlet elhárítására – közölte a karpatalja.info.
„Ezen harckészültségi gyakorlatok fő célja, hogy minden szintű egységet megismertessenek a harctéri körülményekkel a telepítési fázisban, amikor a teljes harckészséget kihirdetik” – közölte a tajvani védelmi minisztérium.
A manőverek során a tajvani katonai személyzet a békeidőből a háborús időbe való gyors átmenetet és a harcállásokba való telepítést gyakorolja valós terepen és valós időben, standard harci felszerelések, fegyverek és felszerelések használatával.
Tajvan védelmi minisztériuma a gyakorlatoktól a csapatok és műveletek közös parancsnokságának és irányításának javítását, a logisztika fejlesztését és a tüzelési állások előkészítését várja.
Eközben a tajvani védelmi tárca közölte, hogy Kína június 21-én 21 katonai repülőgépet küldött a szigetre, köztük J-16-os vadászgépeket, KJ-500-as korai figyelmeztető és irányító repülőgépeket, valamint Y-20-as tartálykocsizó repülőgépeket.
Tizenkilenc repülőgép lépett be Tajvan délnyugati részén és a Csendes-óceán nyugati részén található légtérbe, hogy gyakorlatokat végezzen a nyílt tengeren.
Tajvan védelmi erői saját erőket küldtek a helyzet megfigyelésére és a kínai légierő fellépésére való reagálásra.