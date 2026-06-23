Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap

Zelenszkij egyre harciasabb kijelentéseket tesz Belarusszal szemben. Ma már ott tartunk, hogy nyíltan támadással fenyegette meg szomszédját. Ez azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy Ukrajna inváziót fog elkövetni Belarusz ellen. Kijev a harci kürtök megfújásával inkább jelezni szeretné Minszknek, hogy tartsa magát távol a konfliktustól. Kérdés azonban, hogy ez a módszer mennyire lehet hatásos?

Volodimir Zelenszkij múlt pénteken egyhetes határidővel ultimátumot adott Belarusznak, hogy szerelje le az ukrán határon található drónokat irányító berendezéseket, amelyeket állítása szerint Minszk az orosz drónok pontos célzására használ. Az ukrán elnök hozzátette: ha Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök nem cselekszik, akkor majd az ukrán hadsereg fogja ezt a feladatot megoldani.

Lukasenka többször is kijelentette, hogy Belarusznak nincs szándékában háborúba bocsátkozni egyetlen ország ellen sem, és „senkit sem fenyeget”. Zelenszkij azonban erre úgy reagált, hogy „nincs szükség üres szavakra”, és burkoltan megfenyegette Lukasenkát.

Akár támadást is intézhet országa olajfinomító infrastruktúrája ellen.

HIRDETÉS

Az elmúlt hetekben Zelenszkij többször is azzal vádolta Beloruszt, hogy jelentős fenyegetést jelent, és egy lehetséges ukrán megelőző csapásra figyelmeztetett. Az év elején az ukrán pilóta nélküli erők parancsnoka arról beszélt, hogy Kijev mintegy 500 potenciális katonai és logisztikai célpontot azonosított Belarusz-szerte.

Az utóbbi időben Belarusz az információs feszültség középpontjába került. Egyrészt Alekszandr Lukasenka elnök többször is kijelentette, hogy a fehérorosz hadsereg nem fog közvetlenül részt venni az ukrajnai háborúban.

Nyilvános beszédeiben hangsúlyozta, hogy Belarusz népe nem akar mások akaratának „ágyútöltelékévé” válni.

HIRDETÉS

Határozottan elutasította annak lehetőségét, hogy állampolgárait a frontvonalra küldje, teljesen elfogadhatatlannak nevezve azt, és hangsúlyozva, hogy Belarusz túl sok háborút szenvedett el történelme során.

Lukasenka azonban, bár tagadta a konfliktusban való közvetlen érintettségét, nem hagyott kétséget az Oroszországgal kötött szövetsége iránti elkötelezettsége felől.

Többször is megerősítette, hogy Belarusz továbbra is Oroszország rendíthetetlen katonai szövetségese, amely készen áll megvédeni saját és szövetségesei területét, ha veszély éri őket.