Megkongatták a vészharangot Minszkben

A belaruszok szerint az uniós államok politikája egyértelműen az eszkaláció irányába mutat

 2025. november 30. vasárnap. 19:41
A belarusz vezetés szerint az Európai Unió országai nyíltan készülnek egy háborús forgatókönyvre. A kijelentést Valerij Revenko vezérőrnagy, a védelmi minisztérium nemzetközi katonai együttműködésért felelős vezetője tette, amelyről a RIA Novoszty is beszámolt.

Bevetésen a Bundeswehr Leopard 2 harckocsija
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA/Kay Nietfeld

Revenko szerint az uniós államok politikája egyértelműen az eszkaláció irányába mutat, és ezt már nem is próbálják leplezni. Nyilatkozata szerint „politikájuk a háborúra való felkészülést szolgálja”.

A tábornok ezt azzal összefüggésben mondta, hogy az EU-tagállamok többsége nem küldött képviselőt a szeptemberben megrendezett orosz–belarusz „Zapad–2025” hadgyakorlatra, noha Minszk csaknem minden uniós országot meghívott.

A belaruszok szerint a bojkott politikai döntés volt. Korábban a belorusz politikai életben Andrij Jermak menesztését is amerikai nyomással magyarázták, ami tovább erősíti a térségben a nagyhatalmi befolyásról szóló vitákat.

