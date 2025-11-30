Külföld
Megkongatták a vészharangot Minszkben
Revenko szerint az uniós államok politikája egyértelműen az eszkaláció irányába mutat, és ezt már nem is próbálják leplezni. Nyilatkozata szerint „politikájuk a háborúra való felkészülést szolgálja”.
A tábornok ezt azzal összefüggésben mondta, hogy az EU-tagállamok többsége nem küldött képviselőt a szeptemberben megrendezett orosz–belarusz „Zapad–2025” hadgyakorlatra, noha Minszk csaknem minden uniós országot meghívott.
A belaruszok szerint a bojkott politikai döntés volt. Korábban a belorusz politikai életben Andrij Jermak menesztését is amerikai nyomással magyarázták, ami tovább erősíti a térségben a nagyhatalmi befolyásról szóló vitákat.