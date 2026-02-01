ISW: Oroszország bekebelezte Belaruszt

Belarusz gyakorlatilag elvesztette a szuverenitását, és az országot Oroszország egyre nyíltabban saját katonai–politikai céljainak eszközeként használja – állapítja meg az Institute for the Study of War ( ISW ) legfrissebb elemzése.

A washingtoni elemzőintézet szerint Minszk ma már nem önálló szereplő, hanem Moszkva előretolt bázisa a NATO-val szembeni nyomásgyakorlásban.

Az ISW egyébként annak kapcsán írt most a Belarusz helyzetről, hogy január 30-ról 31-re virradó éjjel, 72 órán belül másodszor hatoltak be légi objektumok Lengyelország légterébe. A lengyel hadsereg radarjai azonosították az eszközöket, amelyek előzetes értékelés szerint léggömbök lehettek. Válaszul Varsó ideiglenesen korlátozta a Podlasie vajdaság feletti légteret.

Az ISW szerint ezek az akciók a „nulladik fázis” részének tekinthetők: ez az a szakasz, amikor egy állam információs, pszichológiai és katonai jelzésekkel készíti elő egy későbbi eszkaláció feltételeit. Az elemzők úgy látják, Moszkva Belaruszt használja arra, hogy kockázatmentesnek vélt hibrid műveletekkel mérje fel a NATO reakcióit és döntési mechanizmusait.

A jelentés hangsúlyozza: a folyamat lényege nem egy azonnali katonai támadás, hanem a fokozatos nyomásgyakorlás és a nyugati elrettentés hitelességének tesztelése. A gondolatmenet érdekessége egyébként az, hogy ha az ISW érvelését elfogadjuk, akkor a NATO keleti bővítése Oroszország elleni provokáció volt.