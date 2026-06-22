Lemondott Keir Starmer

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Habár sokáig hallani sem akart a lemondásról, végül hétfő délelőtt Kier Starmer lemondott.

Starmer azt mondja, felkérte a Munkáspárt Országos Végrehajtó Bizottságát, hogy készítsen ütemtervet a Munkáspárt vezetőválasztására, a jelölési lehetőségek július 9-én kezdődnek.

Megjegyezte, lemond a Munkáspárt vezetői posztjáról, és erről tájékoztatta a királyt.

A jelölési határidő a nyári parlamenti szünet előtt, július 16-án lesz.

Egy esetleges választás esetén ez biztosítaná, hogy mire a parlament szeptemberben újra összeül, új Munkáspárt-vezető legyen.