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Lemondott Keir Starmer

Nagy volt a nyomás

Külföld
  • 2026.06.22. - 10:43
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Keir StarmerAFP/Adrian Dennis
MH és MH
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Habár sokáig hallani sem akart a lemondásról, végül hétfő délelőtt Kier Starmer lemondott. 

A Sky News jelentése szerint Keir Starmer brit miniszterelnök bejelentette lemondását.

Megjegyezte, lemond a Munkáspárt vezetői posztjáról, és erről tájékoztatta a királyt.

Starmer azt mondja, felkérte a Munkáspárt Országos Végrehajtó Bizottságát, hogy készítsen ütemtervet a Munkáspárt vezetőválasztására, a jelölési lehetőségek július 9-én kezdődnek.

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A jelölési határidő a nyári parlamenti szünet előtt, július 16-án lesz.

Egy esetleges választás esetén ez biztosítaná, hogy mire a parlament szeptemberben újra összeül, új Munkáspárt-vezető legyen.

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